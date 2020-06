Al Bano e Loredana Lecciso e il gesto per Jasmine Carrisi: "L'unica cosa che abbiamo scelto insieme"

Gossip TV

Jasmine Carrisi rivela un retroscena su Al Bano e Loredana Lecciso, che l'hanno sostenuta nel debutto della sua carriera musicale con il singolo 'Ego'.

Jasmine Carrisi ha fatto il suo debutto nel mondo della musica con il brano ‘Ego’. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha ottenuto un discreto successo, scegliendo di rilasciare anche il videoclip ufficiale della canzone.

Jasmine Carrisi sul suo nuovo brano: "Al Bano e Loredana Lecciso hanno scelto il titolo"

Intervistata da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Jasmine ha fatto una rivelazione sul ruolo che Al Bano e Loredana hanno avuto nella realizzazione della sua hit:

Il titolo è stato l’unica cosa che abbiamo scelto insieme io, mio padre e mia madre. È una parola contenuta nel brano. Il pezzo è piaciuto a tutti quelli che mi hanno ascoltato, famiglia e amici, e allora abbiamo deciso di pubblicarlo.

Il cantante di Cellino San Marco ha voluto sottolineare come la figlia abbia lavorato in completa solitudine alla sua musica, scegliendo di non coinvolgere i genitori:

Il pezzo se lo è scritto da sola, ha chiesto aiuto al mio collaboratore Alterisio Paoletti e poi ha fatto tutto lei, senza chiedermi nulla.

La Carrisi ha deciso di replicare anche a tutti coloro che le hanno dato della ‘raccomandata’, scrivendo commenti velenosi sul web:

Magari diranno che sono raccomandata, ma io cerco di avere una personalità diversa da mio padre. Mi madre in realtà sperava che ci provassi: è sempre stata convinta che questa sarebbe stata la mia strada, ci credeva molto, ma finora non mi sono mai applicata.