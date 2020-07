Al Bano e Loredana Lecciso accolgono Gianni Morandi e la moglie: vacanze insieme per i due cantanti

Gossip TV

Gianni Morandi e l'adorata moglie Anna hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Puglia, e sono stati accolti da Al Bano e Loredana Lecciso a Cellino San Marco.

Gianni Morandi e la moglie Anna trascorrono le loro vacanze in Puglia e incontrano Al Bano e Loredana Lecciso a Cellino San Marco, postando su Instagram una foto dal sapore iconico dopo il lickdown.

Al Bano e Loredana Lecciso accolgono Gianni Morandi e la moglie a Cellino San Marco

Questa sarà un’estate italiana per molti Vip nostrani. L’emergenza Covid-19 ha costretto tutti a cambiare velocemente progetti e piani, compresi quelli delle agognate ferie estive. Così, molti volti noti dello spettacolo e del web hanno deciso di visitare i luoghi più incantevoli del nostro amato paese per sponsorizzare e godere delle bellezze italiane. Anche Gianni Morandii e la moglie Anna, la fautrice delle fotografie più belle che il cantante posta sui social, hanno scelto di trascorrere qualche giorni di relax in Puglia.

Qui, Gianni non poteva non visitare Cellino San Marco per abbracciare l’amico Al Bano. Il pugliese e la moglie Loredana Lecciso hanno accolto Morandi a braccia aperte, suggellando l’iconico incontro con una foto postata su Instagram.

Ci troviamo in Puglia e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco - ha commentato Morandi - Ci ha accolto, insieme a Loredana, con la solita grande ospitalità.

Del resto, Al Bano e Loredana hanno ritrovato la loro serenità, come ha raccontato la showgirl a Live - Non è la d’Urso. La famiglia allargata del Carrisi continua a mantenere un equilibrio piuttosto stabile, mentre la figlia Jasmine ha deciso di entrare nel mondo della musica, non senza qualche polemica.