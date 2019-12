Al Bano Carrisi lancia un appello a Romina Power e Loredana Lecciso

Gossip TV

Il cantante pugliese, che di recente è stato colpito dall’incommensurabile perdita della madre Jolanda dopo una lunga malattia, ha rotto il silenzio rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo. Al Bano ha deciso di fare un appello alle donne importanti della sua vita: Romina Power, ex moglie, e Loredana Lecciso, ex compagna del cantante pugliese.

“Voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano” le ultime dichiarazioni di Al Bano Carrisi a Romina Power e Loredana Lecciso

Carrisi si è ritirato nel silenzio per la perdita della mamma Jolanda, 96 enne scomparsa dopo una lunga malattia, nel dolore condiviso dai suoi parenti più stretti. La cantante statunitense e la showgirl leccese hanno dedicato delle parole e dei post sui rispettivi social alla madre del loro ex partner, pubblicando delle foto e scrivendo delle parole d’affetto per la famiglia Carrisi. Nonostante il dolore che le accomunasse, tra Romina e Loredana non è mai scorso buon sangue, tanto che l’americana non gradirebbe le continue apparizioni in tv della Lecciso, finendo così a parlare, ogni volta, della famiglia Carrisi. Nell’intervista al settimanale, Al Bano ha chiesto pubblicamente alle due donne di terminare questa faida e trovare un punto d’incontro: “Romina e Loredana devono fare quello che si sentono, però sarebbe bello ritrovare la quiete. La tensione tra loro non ha ragione di esistere”. Il cantante ha affermato di volere solo un po’ di tranquillità, specialmente in un momento così delicato: “Loredana e Romina possono stringersi la mano. Nessuna delle due ha alcuna colpa e io voglio solo la pace. Devono fare quello che si sentono. Ma, secondo me, c’è voglia di pace”. Al Bano ha ribadito: “Voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano. E poi mi sono davvero stufato di leggere troppo spesso certe cose. E, se sono stanco io, figuratevi la gente… Comunque io ritengo che ci sia voglia di pace. E, lo ripeto, penso anche che loro due possano stringersi la mano”.

