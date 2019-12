Al Bano Carrisi devastato dal dolore: "Ho perso la donna più importante della mia vita"

Gossip TV

Il cantante di Cellino San Marco dopo la perdita della madre Jolanda

Qualche giorno fa, Al Bano Carrisi ha perso l'adorata madre Jolanda, scomparsa dopo aver combattuto per oltre un anno contro una brutta malattia. Da quel giorno, il cantante di Cellino San Marco si è trincerato nel silenzio cercando di elaborare quello che per rappresenta per lui e tutta la sua famiglia, "un dolore immenso".

Intervistato dal settimanale 'Di Più Tv,' Al Bano ha confessato di vivere giorni di immenso dolore: "Il mio cuore è a pezzi e sanguina. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei", ha dichiarato il cantante.

Albano Carrisi: "Ho perso la donna più importante della mia vita"

"Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data", si legge sul magazine diretto da Sandro Mayer, "L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in Cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso", ha aggiunto il cantante pugliese.

Prima della morte della madre Al Bano Carrisi ha fatto un appello pubblico alle sue ex storiche, Romina Power e Loredana Lecciso pregandole di porre fine alla faida che le vede da anni nemiche: "Loredana e Romina possono stringersi la mano. Nessuna delle due ha alcuna colpa e io voglio solo la pace. Devono fare quello che si sentono. Ma, secondo me, c’è voglia di pace", ha dichiarato al settimanale Nuovo.