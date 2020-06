Al Bano, arriva la sorprendente conferma di Mara Venier: "Si è stizzito per Romina Power"

Gossip TV

Mara Venier conferma: Al Bano non ha gradito la poesia di Romina Power a Domenica In.

Ha fatto molto discutere la poesia che Romina Power ha mandato ad Al Bano a Domenica In, per celebrare il suo compleanno. Il cantante è sembrato piuttosto stizzito nel salotto di Mara Venier e ha preferito non leggere la missiva, probabilmente per non pestare i piedi a Loredana Lecciso.

Mara Venier conferma: "Al Bano si è stizzito per la poesia di Romina Power"

Al Bano ha perso le staffe con Romina, sfogandosi sulle pagine di ‘Oggi’, e ammettendo: “Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata”.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da ‘DiPiù’, la Power sarebbe stata esclusa dalla Lecciso, che avrebbe organizzato un party per il cantante di Cellino San Marco senza invitarla. La tensione, insomma, è alle stelle e tutte le impressioni su Al Bano sembrano essere vere. A confermarlo, infatti, ci ha pensato la Venier che ha raccontato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’: “Al Bano si è un po’ stizzito quando gli volevo leggere la poesia scritta da Romina Power”.

Nel frattempo, sembra che la Power stia pensando di allontanarsi dalla Puglia, almeno per qualche tempo. Ci saranno ulteriori risolvti in questo intricato intreccio?