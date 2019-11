Adrian, standing ovation per Maria De Filippi che racconta l’infanzia del Molleggiato

Gossip TV

Ieri sera su Canale 5, Maria De Filippi ha preso le redini dello show accontentando il pubblico.

Ieri sera, 14 novembre 2019, è andato in onda Adrian, uno dei programmi più chiacchierati del momento, condotto da Adriano Celentano. Nonostante lo spettacolo sia figlio della mente del cantante milanese, la prima puntata ha stentato a decollare, ma questa volta il Molleggiato ha avuto due assi nella manica: Maria De Filippi e Gianni Morandi, ospiti dello show.

Nel secondo appuntamento Adrian incontra Maria De Filippi

Nella scorsa puntata, Celentano ha invitato diversi personaggi dello spettacolo, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Massimo Giletti, Carlo Conti e Luciano Ligabue. Il secondo episodio non poteva essere da meno: Maria De Filippi e Gianni Morandi hanno raccontato, con dei simpatici sketches, i momenti più esilaranti della vita del conduttore. Precedendo la versione cartoonesca del cantante, Maria De Filippi è entrata in scena “Sono venuta per raccontarti una cosa. Io devo raccontare e tu devi stare in silenzio. So che ti piace” rivolgendosi al milanese. Sulla falsa riga di C’è Posta per Te, la regina di Canale 5 ha iniziato a raccontare l’infanzia di Adriano, ricordando di una mamma e un bambino “che vuole sovvertire tutte le regole”. “Quel bambino aveva un nome e il nome lo conosci bene”, ha aggiunto Maria De Filippi. “Oggi sei cresciuto, ma bambino sei rimasto”. Quel bambino che è diventato ragazzo che voleva uscire in cortile a piedi nudi a giocare nei prati, come canta ne Il ragazzo della Via Gluck. Maria ha preso le redini dello show ed il pubblico ha incitato la donna a baciare Adriano. Lei accettando ha annunciato l’arrivo di un altro ospite: “Un bel tipo, ha gli occhi azzurri, ha detto che sa cantare" ha descritto la De Filippi. Adriano replica "come ha le mani?", "Delle mani grandi" conclude lo scambio di battute la moglie di Maurizio Costanzo dando il benvenuto a Gianni Morandi.

Sulle note di Ti penso e cambia il mondo, Morandi e Celentano hanno duettato riportando il pubblico di Canale 5 a Sanremo 2012. Dopo la performance, Maria ha fatto accomodare i due cantanti e ha continuato lo show, facendogli raccontare l’uno dell’altro. Ad anticipare il film d’animazione, l’interpretazione di Pregherò di Gianni Morandi accompagnato dal Molleggiato.

Anche questa volta Maria De Filippi ha soddisfatto le fantasie del pubblico italiano, facendo alzare lo share di Adrian. Cosa ci dobbiamo aspettare dallo show Molleggiato nelle prossime puntate?