Addio a River: il nipotino di Sharon Stone non ce l'ha fatta, l'attrice condivide uno straziante video ricordo

In seguito al ricovero urgente di tre giorni fa, è morto River il nipotino di nemmeno un anno di Sharon Stone.

Da Venezia, dove si era recata per uno shooting con Dolce e Gabbana, Sharon Stone aveva postato tre giorni sul suo profilo Instagram la foto del nipotino River. Figlio del fratello Patrick e di sua moglie Tasha, il piccolo era stato ricoverato per una grave insufficienza a livello di organi. La foto condivisa dall'attrice mostrava River nel suo letto d'ospedale dove era stato intubato dai medici che tentavano il disperato recupero delle sue condizioni di salute. Sharon Stone aveva chiesto ai suoi follower di pregare per il suo nipotino, dicendo "ci serve un miracolo". Purtroppo River non ce l'ha fatta e poche ore fa il cuore ha smesso di battere.

Sharon Stone annuncia la tragica morte del suo nipotino di 1 anno

In mattinata era arrivata la notizia della partenza anticipata di Sharon Stone da Venezia per il rientro negli Stati Uniti, proprio per l'aggravarsi dello stato di salute di River. Pochi minuti fa l'attrice ha tristemente annunciato la scomparsa del nipotino postando uno straziante video di qualche settimana fa in cui lo si vede gioioso. L'attrice ha semplicemente scritto "River William Stone, 8 settembre 2020 - 30 agosto 2021". Tra i commenti di condoglianze e di chi ha voluto partecipare al dolore di Sharon e della famiglia Stone, si leggono i nomi di Andie MacDowell, Hilary Swank e Melanie Griffith.