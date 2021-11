Addio a Giampiero Galeazzi: è morto l'indimenticabile conduttore e telecronista sportivo

Gossip TV

Si è spento a 75 anni il popolare giornalista e conduttore sportivo Giampiero Galeazzi.

Ricorderemo per sempre le urla di Giampiero Galeazzi in occasione delle medaglie d'oro per il canottaggio vinte dai fratelli Abbagnale alle Olimpiadi di Seul del 1988 e quelle di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi a Sidney 2000. L'entusiamo trascinante al microfono non arriva soltanto da un appassionato giornalista sportivo chiamato a fare una telecronaca, ma da un ex canottiere che aveva gareggiato a cavallo tra gli anni 60 e 70 partecipando lui stesso alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968. Galezzi sapeva bene cosa si prova a navigare su un'imbarcazione in cui forza fisica, ritmo e concentrazione sono elementi imprescindibili uno dall'altro per remare verso il traguardo.

È morto Giampiero Galeazzi, il "bisteccone" che con la sua voce ci ha fatto sognare

Si è spento a Roma all'età di 75 anni per l'aggravarsi della forma di diabete che lo affliggeva. Giampiero Galeazzi, detto amichevolmente "bisteccone" per la sua mole da Gilberto Evangelisti che lo assunse in RAI all'inizio degli anni 70. Ed è proprio da inviato alle Olimpiadi del 1972 a Monaco di Baviera che fece la sua prima radiocronaca delle gare di canottaggio. Le sue telecronache spaziavano in diversi ambiti sportivi e la sua presenza fisica divenne regolare come conduttore nelle varie trasmissioni sulle sport prodotte in RAI nel corso degli anni 70, 80 e 90, tra cui la mitica 90° Minuto. Nel 1996 doppiò il personaggio di Mr. Swackhammer nel film Space Jam, mentre nel 1999 fece un'apparizione nel ruolo di se stesso in Tifosi di Neri Parenti.