A rischio il futuro di Maria De Filippi a Mediaset, lo scoop di Dagospia

Giuseppe Candela lancia una bomba su Queen Mary: il tweet bomba

Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba con un cinguettio su Twitter. La notizia sarebbe di quelle inaspettate e destinate a far esplodere un caso mediatico non indifferente. Dopo le ultime dichiarazioni di Pietro delle Piane che hanno innescato una serie di reazioni tra cui un comunicato ufficiale della Fascino PGT S.r.l. società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI e di Maria De Filippi. Candela diffuso un’indiscrezione secondo la quale Queen Mary sarebbe pronta lasciare Mediaset con cui ha un contratto ancora fino a giugno.

La De Filippi, alla luce degli ultimi accadimenti, starebbe dunque valutando l'ipotesi di lasciare l'azienda per cui lavora con successo da anni che l'ha resa la regina indiscussa della società del Biscione.

Flash! A rischio il futuro di Maria De Filippi a Mediaset. Il contratto della conduttrice scadrà il prossimo giugno. Lo scivolone della D’Urso è l’ennesima goccia di un vaso pieno da tempo. Il malumore della Fascino: cosa faranno i vertici del Biscione?

La "goccia" sarebbe appunto la vicenda che ha coinvolto Pietro Delle Piane a Live - Non è la D'Urso. L'attore calabrese ha raccontato di aver interpretato un ruolo del docu-reality firmato Fascino di Temptation Island Vip con cui ha partecipato in coppia con Antonella Elia. Queste rivelazioni hanno provocato l’immediata reazione della Fascino. La società di produzione del programma di Canale 5, in seguito alle dichiarazioni di Pietro, ha diffuso una comunicato stampa nel quale ha annunciato di voler agire legalmente contro il compagno della Elia e ha inoltre manifestato stupore nei confronti della conduttrice che ha permesso questo genere di dichiarazioni.