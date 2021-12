X Factor: semifinale inattesa con l'eliminazione di Erio. Manuel Agnelli: "Lo avete espulso come un brufolo"

Anticipazioni TV

Ieri sera si è svolta la semifinale di X Factor 2021, andata in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. La puntata si è conclusa con l’eliminazione di Erio. Cerchiamo di capire perché il concorrente dato fin dall'inizio per vincitore non è andato in finale.

La semifinale di X Factor 2021, andata in onda ieri sera su Sky Uno e in streaming su NOW, ha avuto un esito piuttosto inaspettato. Sapevamo che dei cinque validissimi concorrenti in gara uno non sarebbe approdato alla finalissima, prevista per giovedì 9 dicembre al Forum di Assago, ma mai è poi mai avremmo pensato che a non passare il turno sarebbe stato Erio. Nemmeno lui se l’aspettava, tanto che al termine della puntata, dopo aver ringraziato la squadra che ha reso possibile il suo sogno, ha detto: "Sono confuso". E aveva ragione.

Se altri concorrenti hanno brillato più di lui durante la prima manche, in cui il cantante toscano si è esibito con La Rappresentante di Lista (e parliamo per esempio di gIANMARIA in coppia con Samuele Bersani e dei Bengala Fire con Motta), nella seconda manche la sua è stata indubbiamente l’interpretazione più forte e intensa insieme a quella di gIANMARIA. Se quest'ultimo ha portato sul palco una splendida versione di "Alexander Platz", che ha dovuto ricominciare da capo per un problema tecnico, Erio ha toccato la perfezione cantando uno dei brani più straordinari dei Radiohead: quel "Street Spirit (Fade Out)" che chiude l'album "The Bends". Solo la sua voce avrebbe potuto rendere giustizia alla band inglese di rock alternativo, e certamente nessun altro concorrente sarebbe riuscito nell’impresa. Eppure, quando si è trattato di stabilire se mandare via lui o Baltimora, né Emma né Mika, che tanto lo avevano magnificato nelle scorse puntate, lo hanno voluto salvare.

Naturalmente i giudici sono ben più autorevoli in fatto di musica di noi che commentiamo la semifinale, e Manuel Agnelli, avendo Erio nel suo team, ha giustamente eliminato Edoardo, ma, se ben rammentate, la frase di Manuelito, Mika, Emma e Manuel pronunciata dopo quasi ogni esibizione di Erio era: "Sei nel posto giusto al momento giusto". E quando il frontman degli Afterhours aveva formato la sua squadra, aveva sottolineato quanto lo commuovessero le performance del suo unico solista.

E allora, cosa è successo? E se la colpa fosse dell'inedito di Erio "Amore vero" con cui il nostro è andato al ballottaggio con Baltimora? Sicuramente è inferiore rispetto ad "Altro" e, secondo noi, non rende pienamente giustizia all'estensione vocale del suo performer.

E se invece fosse una questione di età? X-Factor è certamente una rampa di lancio per i concorrenti in gara, ma perché essere "strutturati" deve diventare un ostacolo? Comunque, quando Emma ha eliminato Erio, ha detto semplicemente: "E’ veramente difficile. Elimino Erio".

Ben più lunga è stata la spiegazione di Mika. Ve la riportiamo nuda e cruda, con i piccoli errori di grammatica e sintassi di un artista straniero che parla fin troppo bene l'italiano.

Qui siamo in una situazione intensa, molto intensa, e perché? Perché abbiamo due profili completamente diversi, però due profili eccellenti, e questa è una cosa rara: ritrovarsi alle porte della finale con due persone così diverse ed eccellenti al ballottaggio: da una parte, Erio, tu sei una persona che ha preso la decisione di mettersi in un'arena popolare con un grande pubblico che spesso hai negato, perché tu pensavi che non fosse il posto tuo, però sei in semifinale, non dimentichiamo questa cosa qua, e guarda quello che può succedere quando ti permetti anche di essere un po’ più aperto a un pubblico largo. E dall'altra parte abbiamo Baltimora, e qui c'è un parallelo, perché abbiamo un produttore che invece di produrre per i giovani artisti, i tantissimi che si sono presentati l'anno scorso e quest'anno a X Factor con le tue basi e le tue canzoni, ha deciso di prendere la luce, dunque c’è un paragone fra voi due, e questa è una cosa molto interessante. Il percorso che voi avete preso è stato una cosa molto interessante. Baltimora, ti sei messo tantissimo a rischio. Anche tu, Erio. Io ho l'impressione comunque che ci sia stato quasi un freno nell'intensità del percorso per voi due. Penso che, Erio, tu abbia bisogno di aprire le tue ali e, se vedo questo frenamento che è successo e questo diminuendo di luce, secondo me c'è una luce in te, c'è proprio una luce nel tuo sguardo che è diminuita un po’ e tu hai bisogno di far esplodere le tue ali, perché il pubblico c'è per te, e lo sai, e secondo me è ancora più grande, però quelle ali che tu devi buttare fuori, devi buttarle fuori fuori da X Factor, secondo me. Erio, con tutto il rispetto del mondo, secondo me è tempo che tu vada a tirare fuori le tue ali fuori da X Factor. Elimino te".

Mentre Mika terminava il suo discorso, Manuel Agnelli sorrideva dolcemente a Erio, quasi fosse d'accordo con il collega. E, a leggerle e a rileggerle, forse proprio le parole di Mika danno la risposta alla domanda con cui abbiamo iniziato questa nostra lunga riflessione. Probabilmente, a contare, nelle valutazioni dei magnifici 4 che durante una delle prime puntate hanno detto di Erio "Abbiamo trovato il vincitore di X-Factor 2021", è stato soprattutto il percorso di crescita che i concorrenti hanno intrapreso, la loro voglia di rischiare e di superarsi e i miglioramenti ottenuti. E allora, magari, mentre i Bengala Fire & Co. alzavano l'asticella puntata dopo puntata, Erio non è uscito abbastanza dalla sua comfort zone.

Hot Factor: Litigi e fairpaly

Naturalmente, durante l’appuntamento con Hot Factor, Mika, Emma, Manuelito e Manuel Agnelli sono tornati a parlare di Erio, e quest’ultimo ha dichiarato:

E’ stato un fallimento, prima di tutto per me, naturalmente, e poi per la trasmissione. Per il tavolo anche, perché Erio è l'elemento più originale e più particolare di tutto il cast ed esprime una sensibilità che in televisione si vede veramente poco, ed era una sensibilità secondo me che andava protetta (…) Erio ha fatto un percorso che qui dentro non si è mai visto, lui è troppo delicato, troppo sfumato, troppo introverso. La televisione lo ha espulso come un brufolo, come sempre succede.

Mika e soprattutto Emma non erano d’accordo con Manuel Agnelli ed Emma, con rabbia, ha ricordato ad Agnelli che proprio lui ha eliminato Erio quando il ragazzo è andato al ballottaggio con i Mutonia. Poi sono volate parole non troppo carine fra i due. Mika, dal canto suo, ha mantenuto il punto spiegando di "aver visto lo stesso Erio due volte".

Fra liti e battibecchi, è arrivato Erio, che con il suo garbo e la sua dolcezza ha lasciato tutti senza parole. “Molti mi davano per vincitore” - ha detto - "ma io non mi ci sento. Sono un po' profeta, le capisco le cose (...) Sono contento perché il mondo fuori mi chiama. Potrò mangiare qualcosa che scelgo io, forse bene un pochino e domani mi sveglierò all’ora che mi pare".

Ricordandovi infine che è il pubblico a votare, e il pubblico spesso è composto in prevalenza da giovani che amano i volti più freschi e gli animali da palcoscenico, chiudiamo l'argomento Erio e vi annunciamo, ma di certo lo sapete già, che la finale di X Factor 2021 ospiterà non solo i Coldplay ma anche i Maneskin. Lo ha detto quasi a fine serata ieri Ludovico Tersigni, e siamo certi che in moltissime case italiane si sono levate grida di gioia.