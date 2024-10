X Factor 2024: Stasera su Sky e in streaming su NOW i Bootcamp di Achille Lauro e Jake La Furia, con i temuti switch

Anticipazioni TV

Questa sera su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21.15 sarà il momento dei Bootcamp di X Factor 2024, dai quali usciranno le quattro squadre provvisorie dello show. Si inizia con Jake La Furia e Achille Lauro, che daranno o toglieranno sedie ai concorrenti.

Comincia questa sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW una nuova fase di X Factor 2024. Due dei quattro giudici saranno infatti impegnati nei Bootcamp, dai quali si uscirà con le squadre provvisorie dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Stasera è il turno di Jake La Furia e di Achille Lauro. Giovedì prossimo, invece, ci saranno Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Durante i Bootcamp i giudici non saranno soli, ma potranno beneficiare dei consigli dei colleghi. In conduzione ci sarà sempre Giorgia.



I Bootcamp di X Factor 2024: come si svolgono

Si è conclusa giovedì scorso la fase delle Audition di X Factor 2024 e a passare il turno sono stati in molti, forse troppi. All’inizio dei primi Bootcamp, Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro scopriranno quali concorrenti gli sono stati assegnati dal team musicale di X Factor. Ovviamente fra questi ci saranno quelli che hanno spinto i giudici a giocarsi l’X Pass, e quindi Les Votives per Achille Lauro, Mimì per Manuel Agnelli, Laura Fetahu per Paola Iezzi, i Potara per Jake La Furia. Di fronte al tabellone con i quattro team, i giudici potranno scambiarsi i concorrenti, dopodiché si partirà con il famigerato "gioco delle sedie".

Dopo aver ascoltato un concorrente della propria squadra, ciascun giudice avrà a disposizione soltanto 4 sedie, dove deciderà di far sedere gli artisti più convincenti. I prescelti, tuttavia, non potranno festeggiare fino alla fine della puntata, perché se qualcuno avrà cantato meglio di loro, dovranno necessariamente cedergli la sedia. Questi cambi si chiamano switch e spesso mandano in crisi i giudici, che si trovano a sacrificare concorrenti comunque talentuosi. Giovedì 10 ottobre ci saranno i secondi e ultimi Bootcamp, che vedranno all’opera Paola Iezzi e Manuel Agnelli, dopodiché si passerà agli Home Visit e infine, il 24 ottobre, ai Live Show.

X Factor 2024 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Lo show Sky Original potrà essere visto in chiaro tutti i martedì alle 21.30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.







