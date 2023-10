X Factor 2023: nella squadra di Fedez è guerra a suon di rap fra Alice B e Asia Leva in una clip dei primi Bootcamp

Anticipazioni TV

La puntata di X Factor 2023 dedicata ai primi Bootcamp è stata tesa e movimentata. Un switch di Fedez ha scatenato una feroce competizione fra Alice B e Asia Leva, e qualcuno, secondo i più, ha esagerato. Abbiamo una clip della querelle.

La puntata di X Factor 2023 di ieri sera, dedicata ai Bootcamp, è stata una corsa sulle montagne russe. La tensione era altissima e non tutti i concorrenti hanno dimostrato di avere rispetto per gli avversari, cosa che sarebbe invece necessaria quando c'è pubblico che guarda e che ascolta la gara. Nel caso dello show Sky Original targato Fremantle c'è anche un pubblico a casa, e quindi è sempre meglio mantenere un basso profilo, magari ingoiando la rabbia. Ma cosa è accaduto esattamente mentre gli artisti delle squadre provvisorie di Fedez e di Dargen si contendevano le sedie? È successo che Alice B, concorrente di Fedez che ha cantato magnificamente "Gli uomini non cambiano" di Mia Martini, meritandosi una standing ovation, ha dovuto cedere la sedia ad Asia Leva, che ha portato una sua personalissima cover di "Bang Bang" di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj su cui ha scritto delle barre in italiano. Quando Fedez ha comunicato la sua decisione, il pubblico ha fischiato sonoramente, Morgan e Ambra hanno disapprovato e soprattutto c'è stato un fuori programma che non tutti hanno apprezzato. Guardate questa clip e giudicate voi:





La reazione rabbiosa di Asia Leva

Lasciateci dire che, se non ci è piaciuta la sweet revenge (dolce vendetta) di Alice B., abbiamo trovato ancora più fuori luogo una frase pronunciata da Asia Leva che nella clip non c'è. Probabilmente la concorrente che ama il fucsia e il nero non era consapevole di essere inquadrata, e quindi, senza mezzi termini, ha detto al concorrente della sedia accanto che se Fedez l'avesse fatta alzare per cedere la seria a Maria Tomba, che è una cantante favolosa e una ragazza solare, avrebbe dato di matto. Le parole precise della sua dichiarazione di intenti sono state: "Se mi toglie la sedia pigiamino, sbrocco".

Ora, questa reazione è stata ben peggiore della performance a sorpresa di Alice B., che voleva soltanto dimostrare al suo giudice di saper rappare, e lo è stata perché denigratoria. Molti hanno disapprovato il comportamento di Asia, che era una dimostrazione bella e buona di body shaming, e, tanto sui social quanto negli articoli di commento ai primi Bootcamp, in tanti hanno scritto: "Fuori agli Home Visit!".

Un po' di allegria ai Bootcamp

Per fortuna la Quarta Puntata di X Factor 2023 è stata anche attraversata dalla leggerezza e da tante risate. Il merito è di Dargen D'Amico, che con il suo mix di determinazione e dolcezza ha fatto sì che il suo bootcamp filasse liscio. Durante il Bootcamp di Fedez, Dargen si sentiva escluso perché Ambra e Morgan parlavano fitto fitto commentando le varie esibizioni. Allora l'uomo dagli occhiali a specchio ha cominciato a parlare con un giudice immaginario dando vita a una gag davvero esilarante.

La seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2023 è prevista per il 12 ottobre, su Sky Uno e in Streaming su NOW. Saranno di scena, intenti a fare il "gioco" delle sedie, Ambra e Morgan.