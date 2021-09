X Factor 2021: Stasera su Sky Uno la Terza Puntata, che chiude le Audition

Anticipazioni TV

Questa Sera, su Sky Uno e in Streaming su NOW, appuntamento alle 21.15 con la Terza Puntata di X Factor 2021, l'ultima dedicata alle Audition.

Siete pronti per la Terza Puntata di X Factor 2021? Certo che siete pronti. Il talent show di Sky prodotto da Fremantle arriverà sempre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Ci saranno i quattro giudici (Mika, Emma, Hell Raton e Manuel Agnelli) e il nuovo conduttore Ludovico Tersigni, e la puntata sarà l'ultima dedicata alle Audition, che si tengono negli Studi di Cinecittà a Roma. Cosa porteranno i ragazzi? Cover o inediti? E chi dovrà valutare la loro bravura si dimostrerà clemente o implacabile? Ancora poche ore e sapremo rispondere a queste e ad altre domande.

X Factor 2021: dove eravamo rimasti?

Anche la Seconda Puntata di X Factor 2021 ha svelato ai giudici diversi grandi talenti musicali. A colpire Mika, Hell Raton, Emma e Manuel Agnelli è stata soprattutto l'esibizione della diciannovenne Febe, che con una voce straordinaria ha cantato una cover di "No Time to Die" di Billie Eilish: 4 sì e il complimento "C'è un'emozione speciale in quello che canti". Successone anche per Fellow, un bel ragazzo dai capelli ricci che ha iniziato a fare musica a 8 anni con il nonno. Ha regalato ai giudici una cover di "Follow You" degli Imagine Dragons che ha incantato tutti. Fra un neomelodico con t-shirt rosa che ha dedicato una canzone a Emma e un ragazzone con il cappello a maialino, a imporsi sono state diverse band di valore, a cominciare dai Noite, un gruppo di amici genovesi che ha presentato il brano inedito "Diventano bosco". Hanno passato il turno anche i Beckenbauer, una band nata poco prima della pandemia e che non ha mai avuto l'occasione di suonare dal vivo: ha cantato l'inedito "La nostra grande guerra". Stessa felice sorte per i Mutonia, che arrivano da Frosinone e si sono esibiti con un brano rock: il cantante aveva occhiali da sole a forma di cuore e si è presentato sul palco a torso nudo, sfoggiando un bel po’ di tatuaggi. A convincere (ma non tutti e 4 i giudici) sono stati i Garbino (Elisabetta e Jago), che hanno portato una versione molto originale di "T'appartengo" ed Elisabetta suonava un violoncello da gamba da lei stesso costruito. Promossi anche Miriam Dartey con una versione particolarissima di "Dancing in the Dark", Giulio Barchi alias Barkee, che ha cantato "Shinigami", e Michela da Cesena, simpatica e con una voce che spacca.

X Factor 2021: Anticipazioni della Terza Puntata

Nella Terza Puntata di X Factor 2021 nuovi concorrenti che sognano di sfondare nel mondo della musica avranno la loro grande occasione. Come nelle scorse puntate, passerà il turno solamente chi otterrà almeno 3 sì su 4. I ragazzi che verranno selezionati si uniranno a chi è uscito vittorioso dalla Prima e Seconda Puntata, e potranno così accedere ai Bootcamp. Ma non tutti ce la faranno, perché, al termine della fase uno del talent show, i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale di X Factor per confrontarsi sui giudizi espressi dopo le varie esecuzioni. A quel punto, ogni giudice avrà una squadra formata da 12 concorrenti che sarà mista, e questo perché X Factor 2021 prevede l'abolizione delle tradizionali categorie (Under Uomo, Under Donna, Over e gruppi). Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika potranno insomma lavorare con persone di qualsiasi età e sesso, e tanto con band quanto con solisti. Dopo 2 puntate dedicate ai Bootcamp (il 7 e il 14 ottobre), ci saranno gli Home Visit (il 21 ottobre). Poi, dal 28 ottobre, largo al favoloso Live Show, che poi è il momento che tutti aspettiamo di più.

Anche nella puntata di stasera, 30 settembre 2021, Ludovico Tersigni resterà nel backstage e incoraggerà i concorrenti a tirare fuori grinta e bravura. Appuntamento dunque alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Chi non riuscirà a stare davanti alla tv, potrà recuperare la Terza Puntata di X Factor 2021 su Sky Go quando avrà voglia e tempo.