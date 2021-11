X Factor 2021: Stasera secondo Live Show e primo eliminato, su Sky Uno e in streaming su NOW

Anticipazioni TV

Tutti pronti, Questa Sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, per l'Ottava Puntata di X Factor 2021, in cui torna il Live Show e lascia l'arena il primo concorrente.

Questa Sera, alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2021 con una serata al cardiopalma. I dodici concorrenti porteranno una cover di un brano celebre e si esibiranno sul palco iper-tecnologico del Teatro Repower di Milano. A fine puntata, qualcuno purtroppo sarà costretto ad abbandonare il Live Show, mentre gli altri 11 torneranno a competere la prossima settimana.

Guarda X Factor 2021 su NOW

X Factor 2021: Dove eravamo rimasti?

La Settima Puntata di X Factor 2021 ha segnato due importanti debutti: quello dei dodici concorrenti sullo smisurato palco del Teatro Repower (per la prima puntata dedicata al Live Show) e quello di Ludovico Tersigni, che ha conquistato pubblico e critica con la sua spigliatezza, la sua simpatia e la sua carica di energia. Ospite d'eccezione della serata: una grandissima Carmen Consoli.

Divisa in due manche, la Scorsa Puntata del seguitissimo talent show ha visto i cantanti in gara esibirsi con i loro inediti. Alcuni erano assolute novità, altri li avevamo già ascoltati nelle scorse puntate. Ecco chi ha cantato cosa:

Le Endrigo : "Cose più grandi di te"

: Erio : "Amore puro"

: Karakaz : "Useless"

: Vale LP : "Chéri"

: Fellow : "Fire"

: Mutonia : "Rebel"

: Versailles : "Truman Show"

: Westfalia : "Goblin"

: gIANMARIA : "I suicidi"

: Nika Paris : "Tranquille (Mon Coeur)"

: Baltimora : "Altro"

: Bengala Fire: "Valencia"

Al termine della prima manche di X Factor 2021 i meno votati sono stati: i Westfalia, Versailles e i Bengala Fire.

Alla fine della seconda manche il televoto ha decretato che i meno convincenti si sono rivelati: Vale LP, i Mutonia e i Karakaz.

X Factor 2021: Anticipazioni dell'Ottava Puntata

Con l'Ottava Puntata di X Factor 2021 entriamo veramente nel vivo della gara, e questo perché, al termine del secondo Live del talent show targato Sky e prodotto da Fremantle, uno dei dodici concorrenti lascerà la competizione e sarà costretto a tornare a casa, dove proseguirà per conto proprio la sua carriera musicale, comunque avviata dall'esperienza con Mika o Manuel Agnelli o Emma o Manuelito.

Guarda X Factor 2021 su NOW

Questa Sera i componenti dei quattro roster si esibiranno in una cover di un brano famoso. Al termine della puntata, sempre presentata da un Ludovico Tersigni in splendida forma e perfettamente a suo agio nei panni di conduttore, i voti espressi attraverso il televoto verranno sommati a quelli della Settima Puntata e verrà decretato il primo eliminato. Ecco i brani che sono stati scelti per la Puntata numero Otto:

Roster di Manuel Agnelli

"Limit To Your Love" di James Blake per Erio

di per "Town Called Malice" dei Jam per i Bengala Fire

dei per i "Closer" dei Nine Inch Nails per i Mutonia

Roster di Mika

"Come" di Jain per Nika Paris

di per "Sign Of The Times" di Harry Styles per Fellow

di per "Hey Ya!" degli Outkast per i Westfalia

Roster di Emma

"Jenny è pazza" di Vasco Rossi per gIANMARIA

di per "Dove sta a Zazà" di Gabriella Ferri per Vale Lp

di per "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà per Le Endrigo

Roster di Hell Raton (Manuelito)

"Fantasma" dei Linea77 per Versailles

dei per "SexyBack" di Justin Timberlake per i Karakaz

di per "Parole di burro" di Carmen Consoli per Baltimora

L'ospite dell'Ottava Puntata di X Factor 2021 sarà Chiello, artista musicalmente impossibile da definire che ha iniziato il suo percorso con il visionario e iconico gruppo FSK Satellite.

Appuntamento dunque Stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con l'Ottava Puntata di X Factor 2021, la Seconda dedicata al Live Show e in cui i 12 concorrenti gareggeranno con una cover.

Scopri NOW