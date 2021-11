X Factor 2021: Stasera nuovo Live Show, con Ed Sheeran e due eliminati

Anticipazioni TV

Questa Sera, alle 21.20 su Sky Uno e in streaming su NOW, c'è il Quinto Live di X Factor 2021. L'ospite illustre della serata sarà Ed Sheeran e la gara verrà divisa in due manche: alla fine di ognuna ci sarà un'eliminazione.

Si rinnova, anche questo giovedì sera, l'appuntamento con X Factor 2021, arrivato al Quinto Live. Il talent show si avvia verso le sue battute finali e la gara si fa sempre più emozionante. La nuova puntata della prima edizione in cui sono state abolite le categorie comprenderà due manche, sarà in parte dedicata alla Generazione Z e avrà un ospite sensazionale: Ed Sheeran. Mika, Manuel Agnelli, Emma e Manuelito, insieme ai loro concorrenti, saranno su Sky Uno alle 21.15 e in streaming su NOW. A presentare la serata ci penserà come sempre Ludovico Tersigni e la location sarà il Teatro Repower.



X Factor 2021: dove eravamo rimasti?

Nel Quarto Live Show di X Factor 2021, che poi era la Decima Puntata, sono stati, ahinoi, eliminati due concorrenti: Versailles nella prima manche e i Mutonia nella seconda. Al termine della serata, Manuel Agnelli si è trovato a dover scegliere fra i Mutonia ed Erio, entrambi finiti al ballottaggio e tutti e due della sua squadra. Per il giudice, che ha tentato di rifiutarsi, è stato un compito davvero arduo e, anche se ha scelto di mandar via Erio per una sorta di par condicio, non hanno potuto continuare il loro cammino nel talent show i Mutonia, scartati da Manuelito, Emma e Mika. Durante la prima manche, i 9 in gara hanno presentato un minuto dei loro inediti durante un'esibizione a catena chiamata "giostra". Ripassiamo le canzoni:

Baltimora : "Altro"

: Bengala Fire : "Valencia"

: Erio : "Amore Vero"

: Fellow : "Fire"

: gIANMARIA : "I Suicidi"

: Le Endrigo : "Cose più grandi di te"

: Mutonia : "Rebel"

: Nika Paris : "Tranquille (Mon coeur)"

: Versailles: "Truman Show"

La seconda manche, invece, era dedicata alle cover, e le canzoni scelte dai giudici sono state tutte interpretate in maniera sopraffina. Ecco i brani:

Roster di Emma

Le Endrigo : "Malamente - Cap 1: Augurio" di Rosalía

: di gIANMARIA: "Stella di mare" di Lucio Dalla

Roster di Hell Raton

Baltimora : "Un uomo che ti ama" di Lucio Battisti

: di Versailles: "Cercami" di Renato Zero

Roster di Manuel Agnelli

Bengala Fire : "Evil" degli Interpol

: degli Erio : "London Calling" dei The Clash

: dei I Mutonia: "Gigantic" dei Pixie

Roster di Mika

Fellow : "Anche Fragile" di Elisa

: di Nika Paris: "Dernière danse" di Indila

X Factor 2021: Anticipazioni del Quinto Live Show

Parteciperanno al Quinto Live Show di X Factor 2021, o almeno alla prima manche, 7 concorrenti: Baltimora, Nika Paris, Fellow, Le Endrigo, gIANMARIA, Erio e i Bengala Fire. Nella prima manche del talent show targato Sky e prodotto da Fremantle, i competitor presenteranno un nuovo brano originale, quindi diverso da quello che alcuni hanno cantato già alle Audition e altri successivamente. Ecco il programma:

Baltimora proporrà "Baltimora" , una canzone nella quale Edoardo Spinsante racconterà una parte della sua vita.

proporrà , una canzone nella quale racconterà una parte della sua vita. I Bengala Fire presenteranno "Amaro Mio" , di cui hanno scritto parole e musica.

presenteranno , di cui hanno scritto parole e musica. Erio si esibirà con "Fegato" , con testo e musica di Giuliano Sangiorgi .

si esibirà con , con testo e musica di . Fellow salirà sul palco con "Non Farmi Andare" . Il testo è dello stesso Fellow alias Federico Castello e di Gareth Owen e Andrea Bonomo , mentre la musica è di Gareth Owen , Ricci Riccardi e Luca Chiaravalli . La canzone è un inno alla memoria e parla del tempo canaglia che scorre in fretta.

salirà sul palco con . Il testo è dello stesso alias e di e , mentre la musica è di , e . La canzone è un inno alla memoria e parla del tempo canaglia che scorre in fretta. gIANMARIA ha scelto "Senza Saliva" , di cui ha firmato il testo, mentre la musica è opera di Gianmarco Manilardi e Vincenzo Boccato .

ha scelto , di cui ha firmato il testo, mentre la musica è opera di e . Le Endrigo faranno ascoltare ai giudici e al pubblico "PANICO" . Parole e musica sono di 3 dei 4 componenti della band ( Gabriele Tura , Matteo Tura , Ludovico Gandellini ). Il gruppo, nel brano, parla degli attacchi di panico.

faranno ascoltare ai giudici e al pubblico . Parole e musica sono di 3 dei 4 componenti della band ( , , ). Il gruppo, nel brano, parla degli attacchi di panico. Nika Paris, infine, ci farà conoscere "No Limit", di cui ha composto il testo e la musica, per quest'ultima affiancata da Dariana Koumanova e Elya Zambolin. Aspettiamoci una canzone fresca e ritmata.

Alla fine della manche il giudici dovranno eliminare uno dei due concorrenti meno votati dal pubblico. Dopodiché, i sei concorrenti rimasti gareggeranno in una manche chiamata Generazione Z e che si aprirà con un clip che presenterà le varie definizioni generazionali. Poi partiranno cover delle epoche delle suddette generazioni accompagnate da una speciale Synth Orchestra, composta da archi e sintetizzatori. Ecco cosa ascolteremo:

Roster di Emma:

gIANMARIA : "Rimmel" di Francesco De Gregori

: di Le Endrigo: "Karma Police" dei Radiohead

Roster di Mika:

Fellow : "The Scientist" dei Coldplay

: dei Nika Paris: "Don't Start Now" di Dua Lipa

Roster di Manuel:

Bengala Fire : "Girls & Boys" dei Blur

: dei Erio: "Bird Guhl" di Antony and the Johnsons

Roster di Hell Raton:

Baltimora: "Stay" di the Kid Laroi and Justin Bieber

Anche il secondo eliminato del Quinto Live Show verrà scelto dai giudici fra i due concorrenti meno apprezzati dal pubblico.

Ospite d'onore della serata sarà nientemeno che Ed Sheeran, che sta avendo un successo incredibile con il suo nuovo album "=", che in meno di una settimana dall'uscita, ha raccolto oltre 1 miliardo di stream.

Tutti pronti allora, alle 21.15, per la Nuova Puntata di X Factor 2021 (l'Undicesima), e cioè il Quinto Live Show: su Sky Uno o in streaming su NOW.