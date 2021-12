X Factor 2021: Stasera la Semifinale con i duetti e un eliminato

Anticipazioni TV

Questa Sera, alle 21.20 su Sky Uno e in streaming su NOW, la Semifinale di X Factor 2021, con i concorrenti che duettano con celebri artisti della canzone, un'esibizione di Manuel Agnelli e un'eliminazione.

E’ arrivato finalmente il gran giorno della Semifinale di X Factor 2021 nonché del penultimo Live Show, che si concluderà con la scelta dei quattro concorrenti che, il 9 dicembre, parteciperanno alla finale. Questa Sera, su Sky Uno e in streaming su NOW, la gara si farà tesa, e a cercare di entusiasmare il pubblico della trasmissione, i giudici e il pubblico a casa saranno gIANMARIA, Baltimora, i Bengala Fire, Erio e Fellow, dunque due componenti della squadra di Manuel Agnelli, uno del team di Mika, uno del roster di Emma e uno della formazione di Hell Raton alias Manuelito. La particolarità della serata sarà che gli artisti in competizione duetteranno, nella prima manche, con cantanti famosi.



X Factor 2021: Dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata di X Factor 2021, dedicata al Quinto Live Show, sono stati eliminati due concorrenti. Al termine della prima manche è toccato a Le Endrigo, mentre a fine puntata ha lasciato il talent show la giovane e spumeggiante Nika Paris. Nella prima parte della serata gli artisti dei quattro roster hanno portato dei nuovi brani inediti.

Baltimora ha proposto "Baltimora" , un brano molto personale che ha determinato anche la scelta del nome d'arte del cantante e producer.

ha proposto , un brano molto personale che ha determinato anche la scelta del nome d'arte del cantante e producer. I Bengala Fire hanno presentato "Amaro Mio" , di cui hanno scritto parole e musica.

hanno presentato , di cui hanno scritto parole e musica. Erio si è esibito con "Fegato" , con testo e musica di Giuliano Sangiorgi .

si è esibito con , con testo e musica di . Fellow è salito sul palco con "Non Farmi Andare" . Il testo era dello stesso Fellow , alias Federico Castello , e di Gareth Owen e Andrea Bonomo , mentre la musica era di Gareth Owen , Ricci Riccardi e Luca Chiaravalli . La canzone era un inno alla memoria e parlava del tempo che passa troppo in fretta.

è salito sul palco con . Il testo era dello stesso , alias , e di e , mentre la musica era di , e . La canzone era un inno alla memoria e parlava del tempo che passa troppo in fretta. gIANMARIA ha scelto "Senza Saliva" , di cui ha firmato il testo, mentre la musica era opera di Gianmarco Manilardi e Vincenzo Boccato .

ha scelto , di cui ha firmato il testo, mentre la musica era opera di e . Le Endrigo hanno fatto ascoltare ai giudici e al pubblico "PANICO" . Parole e musica erano di 3 dei 4 componenti della band ( Gabriele Tura , Matteo Tura , Ludovico Gandellini ). Il gruppo, nel brano, ha parlato degli attacchi di panico.

hanno fatto ascoltare ai giudici e al pubblico . Parole e musica erano di 3 dei 4 componenti della band ( , , ). Il gruppo, nel brano, ha parlato degli attacchi di panico. Nika Paris, infine, ha scelto "No Limit", di cui ha composto il testo e la musica, per quest'ultima affiancata da Dariana Koumanova e Elya Zambolin.

La seconda manche è stata particolarmente appassionante, perché i concorrenti hanno portato brani famosi simbolo delle varie generazioni che si sono succedute negli ultimi decenni.

gIANMARIA si è presentato con "Rimmel" di Francesco De Gregori .

si è presentato con di . Fellow ha cantato "The Scientist" dei Coldplay .

ha cantato dei . Nika Paris ha portato la sua luce sul palco di X Factor 2021 con " Don’t Start Now" di Dua Lipa .

ha portato la sua luce sul palco di con " di . I Bengala Fire hanno infiammato il pubblico con "Girls & Boys" dei Blur .

hanno infiammato il pubblico con dei . Erio ha commosso i giudici con "Bird Guhl" di Antony and the Johnsons.

ha commosso i giudici con di Baltimora si è esibito con "Stay" di the Kid Laroi e Justin Bieber.

Ospite della serata era stato Ed Sheeran, che ha presentato il suo nuovo album e ha cantato insieme a Casadilego (vincitrice di X Factor 2020) "Lego House".

X Factor 2021: Anticipazioni della Semifinale

Questa Sera, presso il Teatro Repower, è dunque tempo di Semifinale per gIANMARIA, Baltimora, i Bengala Fire, Erio e Fellow. A fine puntata, soltanto uno di loro verrà eliminato, mentre gli altri potranno felicemente accedere alla finale, che si svolgerà il 9 dicembre presso il Forum di Assago. Presentato da Ludovico Tersigni, il talent show targato Sky e prodotto da Fremantle si articolerà in due manche di cover, la prima caratterizzata dalla presenza di duetti strepitosi. In altre parole, ogni concorrente, come già detto, si esibirà con un volto noto della musica contemporanea.

I duetti della prima manche della Semifinale:

Baltimora canterà in coppia con Fulminacci , che all'ultimo festival di Sanremo ha portato "Santa Marinella" . Il brano scelto per i due è "Resistenza" (estratto dall'album "La Vita Veramente" di Fulminacci ).

canterà in coppia con , che all'ultimo festival di Sanremo ha portato . Il brano scelto per i due è (estratto dall'album di ). I Bengala Fire si esibiranno con Motta . I nuovi re del britpop canteranno con il polistrumentista, autore di colonne sonore e cantautore "Del Tempo Che Passa La Felicità" .

si esibiranno con . I nuovi re del britpop canteranno con il polistrumentista, autore di colonne sonore e cantautore . Insieme a Erio vedremo La Rappresentante di Lista interpretare "Amare" , brano che ha riscosso notevole successo all'ultimo Festival di Sanremo.

vedremo interpretare , brano che ha riscosso notevole successo all'ultimo Festival di Sanremo. Fellow , nemmeno a farlo apposta, si esibirà con Benjamin Clementine , di cui ha già cantato "London" e "Nemesis" , ricevendo i complimenti del noto artista. Il brano del duetto di stasera sarà "I Won't Complain" .

, nemmeno a farlo apposta, si esibirà con , di cui ha già cantato e , ricevendo i complimenti del noto artista. Il brano del duetto di stasera sarà . gIANMARIA salirà sul palco di X Factor 2021 con Samuele Bersani. Porteranno una versione rivisitata e struggente di "Spaccacuore".

Nella seconda manche, i cinque artisti in gara saranno da soli e daranno prova del loro talento con una cover selezionata dal loro giudice. Ecco i brani:

Roster di Manuel Agnelli

Bengala Fire : "Sunny Afternoon" dei The Kinks + "Chelsea Dagger" dei The Fratellis

: dei + dei Erio: "Street Spirit (Fade Out)" dei Radiohead

Roster di Emma

gIANMARIA: "Alexander Platz", scritto da Franco Battiato e portato al successo da Milva

Roster di Mika

Fellow: "Dog Days Are Over" di Florence + The Machine

Roster di Hell Raton

Baltimora: "Altrove" di Morgan

Al termine della seconda manche, i voti ricevuti nel corso dell'intera puntata andranno a stilare una classifica e i due meno votati finiranno al ballottaggio. A scegliere l'eliminato del Sesto Live Show saranno i giudici.

Durante la puntata si esibirà Manuel Agnelli, che presenterà "La profondità degli abissi", brano in uscita sulle piattaforme digitali da giovedì 2 dicembre e contenuto nella colonna sonora di Diabolik, il film dei Manetti Bros. che arriverà al cinema il 16 dicembre.

Non perdete la Semifinale di X Factor 2021: Questa Sera, alle 21.20, su Sky Uno e in streaming su NOW.