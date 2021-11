X Factor 2021: Stasera il Terzo Live con due eliminati su Sky Uno e su NOW

Anticipazioni TV

Questa sera, su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva la Nona Puntata di X Factor 2021, la Terza dedicata al Live Show. Durante la serata verranno eliminati due concorrenti.

Questa sera torna l'imperdibile appuntamento con X Factor 2021. Su Sky Uno e in streaming su NOW arriva alle 21.15 la Terza Puntata dedicata al Live Show e la Nona Puntata della trasmissione, in cui a gareggiare saranno 11 concorrenti. Il Secondo Live del talent-show targato Sky e prodotto da Fremantle si è concluso infatti con l'eliminazione dei Westfalia, che facevano parte della squadra di Mika. Chi dovrà lasciare il programma questa sera? Lo scopriremo solo a tarda serata, una volta che il tempo a disposizione per il televoto sarà scaduto e i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sui cantanti in gara.

X Factor 2021: Dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata di X Factor 2021, andata in onda il 4 novembre, i dodici concorrenti hanno portato cover di brani più o meno famosi che sono stati selezionati da Manuel Agnelli, Mika, Emma e Manuelito alias Hell Raton. Non sempre le scelte si sono rivelate azzeccate, e se qualcuno ha stupito positivamente i giudici con un'interpretazione personalissima e fresca, altri non si sono staccati a sufficienza dall'originale o non si sono rivelati all'altezza del compito.

A esibirsi per prima è stata la band Le Endrigo, che ha portato la celeberrima "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà. La loro esecuzione non ha esaltato più di tanto i giudici, ma il gruppo musicale per fortuna è dotato di un'innata simpatia. Poi è toccato a Baltimora salire sul palco. Il brano scelto per lui da Hell Raton era "Parole di Burro" di Carmen Consoli. La performance è stata commovente, anche se Manuel Agnelli ha giudicato la versione un po’ troppo simile all'originale. Fellow, invece, ha cantato "Sign of the Times" di Harry Styles, e sempre Manuel ha obiettato che il ragazzo bello e riccioluto rende di più con le note basse. Dopodiché sono arrivati i Mutonia, che hanno presentato "Closer" dei Nine Inch Nails e il pubblico è letteralmente impazzito, mentre i giudici speravano in un'interpretazione ancora più trasgressiva. A tornare in auge durante il secondo Live Show, ritrovando l'antica verve e originalità, è stata Vale LP. Emma le aveva affidato "Dove sta Zazà" di Gabriella Ferri e gli altri giudici hanno gradito molto. A chiudere la prima manche sono stati i Westfalia con con "Hey Ya!" Degli Outkast. Il gruppo musicale di Mika è risultato il meno votato dal pubblico, finendo così al ballottaggio.

Ad aprire la seconda manche di X Factor 2021 è stato il sublime Erio: la sua versione di "Limit your love" di James Blake ha stregato l'intero team dei giudici, che hanno detto al cantante che si trova nel posto giusto al momento giusto. Meno entusiasmo ha suscitato la band dei Karakaz, della squadra di Hell Raton. Il loro modo di cantare "SexyBack" di Justin Timberlake è stato giudicato un po’ monotono. A dividere la giuria è stata Nika Paris, che ha portato "Come" di Jain. C'era chi la riteneva sensuale e chi troppo bimba e controllata. Tutti però concordavano sul suo essere un vero e proprio animale da palcoscenico. Al secondo Live di X Factor 2021 poesia e intensità hanno regnato sovrane grazie alla versione di "Jenny è pazza" di Vasco Rossi presentata da gIANMARIA, che si conferma una delle teste di serie di questa edizione. Con la cover di "Town Called Malice” di The Jam, i Bengala Fire hanno riempito di vita il talent show, mentre Versailles ha chiuso la manche con "Fantasma" dei Linea 77. Il pubblico non lo ha premiato, e il solista è stato il meno votato della seconda parte della trasmissione. Al ballottaggio, però, il cantante ha avuto la meglio sui Westfalia, che sono stati eliminati con grande disappunto da parte di Mika.

X Factor 2021: Anticipazioni del Terzo Live (Nona Puntata)

La Nona Puntata di X Factor 2021 è anche la Terza dedicata al Live Show e si concluderà con l'eliminazione di ben due concorrenti, riducendo i competitor a 9. Questa dura realtà ha portato i quattro giudici a scegliere bene i brani affidare ai componenti della loro squadra. Ecco le canzoni scelte da Mika, Manuel Agnelli, Emma e Manuelito:

Roster di Emma

gIANMARIA : "Io sto bene" dei CCCP

: dei Le Endrigo : "Certi uomini" di Francesco Bianconi

: di Vale LP: "Stavo pensando a te" di Fabri Fibra

Roster di Hell Raton

Baltimora : "Turning Tables" di Adele

: di Karakaz : "Feel Good Inc." dei Gorillaz

: dei Versailles: "In Bloom" dei Nirvana e "Six Feet Under" di Billie Eilish

Roster di Mika

Fellow: "Nemesis" di Benjamin Clementine

di Nika Paris: "Lonely" di Justin Bieber e Benny Blanco

Roster di Manuel Agnelli

Bengala Fire : " Making Plans for Nigel " degli XTC

: " " degli Erio : "The Greatest" di Lana Del Rey

: di Mutonia: "Sports" dei Viagra Boys.

L'ospite della Nona Puntata di X Factor 2021 sarà Gazelle, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo "Fottuta Canzone".

Questa sera lo show avrà un'apertura speciale, legata alla stretta attualità e alla COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso di svolgimento a Glasgow. Protagonista dell'opening sarà Dardust, il pianista italiano della nuova generazione più ascoltato al mondo. Reduce dal grande successo dello "Storm And Drugs Tour", è al lavoro sul nuovo sorprendente disco. Il suo set, scritto e realizzato per il palco di X Factor, è un inno al nostro pianeta in sofferenza, la Terra, a cui dedicherà una versione inedita di "Sunset on M", brano iconico del suo percorso artistico, viaggio sonoro tra elettronica e musica classica.

Tutti pronti, allora, in questo giovedì 11 novembre, per il Terzo Live Show di X Factor 2021: alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

