X Factor 2021: Stasera il Quarto Live, con due eliminazioni

X Factor 2021 continua la sua corsa verso la finale. Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, si rinnova l'appuntamento con il talent Show. Il Quarto Live, diviso in due manche, vedrà l'eliminazione di due concorrenti.

Anche questo giovedì sera, alle 21.15 precise, la magia si accende sul palco di X Factor 2021, dove i nove concorrenti in gara canteranno al meglio delle loro possibilità inediti e cover per evitare la tanto temuta eliminazione. Sono rimasti nel talent Show Le Endrigo, gIANMARIA, Baltimora, Versailles, i Mutonia, gli Arcade Fire, Erio, Nika Paris e Fellow, mentre hanno abbandonato la scena i Westfalia, Vale LP e i Karakaz, con sommo dispiacere dei loro giudici. L'appuntamento con la Decima Puntata di X Factor 2021 (la Quarta dedicata al Live Show) come di consueto è su Sky Uno e in streaming su NOW.

X Factor 2021: Dove eravamo rimasti?

La Nona Puntata di X Factor 2021, ovvero la Terza dedicata al Live Show, si è conclusa dunque con due eliminazioni, che hanno rattristato tanto i giudici quanto gli artisti, sia quelli che sono andati via, sia chi è rimasto in competizione.

Ad aprire le danze, nella prima manche, è stato Fellow, che ha proposto il brano di Benjamin Clementine "Nemesis". La sua performance ha convinto i giudici, che nella puntata precedente avevano manifestato qualche perplessità. Poi è arrivata Vale LP, che ha portato "Pensando a te" di Fabri Fibra. I giudizi non sono stati unanimi e la cantante apprezzata per la sua "cazzimma" è sembrata più adatta ad altre sonorità. Non è piaciuto a tutti Versailles, che ha scelto un mash up: "In Bloom" dei Nirvana + "Six Feet Under" di Billie Eilish. Il più critico è stato Manuel Agnelli, che ha accusato l'artista di "fare copia e incolla". Sono arrivati quindi sul palco i Bengala Fire con una reinterpretazione di "Making Plans for Nigel" degli AC/DC. Mika ha commentato dicendo che non vede un futuro per la band, che comunque sta migliorando e non somiglia più al tipico gruppo che suona ai matrimoni. A seguire, hanno guadagnato il palco Le Endrigo, che hanno presentato una cover di "Certi Uomini" di Francesco Bianconi. La band, accusata di "paraculaggine" durante gli altri Live, ha scatenato il malcontento di Agnelli, che l'ha giudicata ancora una volta a caccia di consensi. La manche si è chiusa con Baltimora, che si è esibito con una splendida versione di “Turning Tables” di Adele, cantata in parte in falsetto e trasformata a un certo punto in un brano elettronico. I giudici sono rimasti contentissimi. A fine esecuzione è stato chiuso il televoto e al ballottaggio sono andati Vale LP e Le Endrigo.

La seconda manche è cominciata con i Mutonia che hanno cantato "Sports" dei Viagra Boys. Mika ha criticato il loro look e il frontman, in tutta risposta, si è tirato su su i pantaloncini, facendo infuriare Manuelito che non ha gradito la provocazione. Poi è arrivata Nika Paris, per cui Mika ha scelto "Lonely" di Justin Bieber. Finalmente la giovane artista si è lasciata andare, convincendo il tavolo dei giudici. Poi a conquistare il palco è stato gIANMARIA a cui Vasco Rossi ha fatto i complimenti per come ha cantato, durante il terzo Live Show, "Jenny è pazza". Il brano che Emma aveva scelto per il suo pupillo era "Io sto bene" dei CCCP. Manuel si è dimostrato entusiasta, e ha commentato: "Tu trasformi il malessere in benessere". Non sono piaciuti invece i Karakaz, che si sono esibiti con "Feel Good Inc." dei Gorillaz. Alla fine ha cantato Erio, che ha presentato "The Greatest" di Lana Del Rey. Qualcuno ha fatto un appunto, ma il cantante, come sempre, è stato magnifico. La nona puntata di X Factor 2021 è finita con Nika Paris e i Karakaz in svantaggio. I concorrenti hanno sfidato Le Endrigo e Vale LP e a venire eliminati sono stati Vale LP e i Karakaz.

X Factor 2021: Anticipazioni della Decima Puntata o Quarto Live Show

La tensione continua a salire a X Factor 2021, perché le esibizioni live dei concorrenti vanno avanti e la corsa verso la finale, prevista per il 9 dicembre, accelera, e quindi proseguono le eliminazioni. Il pubblico e i giudici si fanno sempre più esigenti, mentre già si scommette su chi sarà il vincitore del talent show. La puntata di Questa Sera, che è la Decima, nonché la Quarta dedicata al Live Show, si concluderà con due competitor in meno. Anche stavolta Mika, Emma, Manuelito e Manuel Agnelli hanno preparato con cura i solisti e le band, cercando di scegliere il brano più adatto ai loro artisti. La serata si articolerà in due manche. Durante la prima ci sarà la cosiddetta "giostra", vale a dire l'esibizione a catena di tutti e nove i concorrenti, che porteranno i loro brani che abbiamo più volte ascoltato. Ecco, per i più smemorati, l'elenco delle canzoni:

Baltimora : "Altro"

: Bengala Fire : "Valencia"

: Erio : "Amore Vero"

: Fellow : "Fire"

: gIANMARIA : "I Suicidi"

: Le Endrigo : "Cose più grandi di te"

: Mutonia : "Rebel"

: Nika Paris : "Tranquille (Mon coeur)"

: Versailles: "Truman Show"

Al termine di questa prima manche, uno del concorrenti dovrà abbandonare X Factor 2021. A seguire, gli 8 artisti rimasti in gara si esibiranno durante una seconda manche di cover, al termine della quale i due meno votati andranno al ballottaggio e si sottoporranno al giudizio del tavolo. Ecco cosa canteranno i componenti dei vari roster:

Roster di Emma

Le Endrigo : "Malamente - Cap 1: Augurio" di Rosalía

: di gIANMARIA: "Stella di mare" di Lucio Dalla

Roster di Hell Raton

Baltimora : "Un uomo che ti ama" di Lucio Battisti

: di Versailles: "Cercami" di Renato Zero

Roster di Manuel Agnelli

Bengala Fire : "Evil" degli Interpol

: degli Erio : "London Calling" dei The Clash

: dei Mutonia: "Gigantic" dei Pixie

Roster di Mika

Fellow : "Anche Fragile" di Elisa

: di Nika Paris: "Dernière danse" di Indila

Ospiti della serata saranno tre giovani e talentuosissimi esponenti della nuova scena musicale italiana: Young Miles, J Lord e Shari, che proporranno "Testamento (La resa dei conti)". Infine, Emma e Mika si esibiranno in un favoloso duetto.