X Factor 2021: parte il Live Show Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW

La Settima Puntata di X Factor 2021, che poi è la prima dedicata al Live Show, arriva alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8. Si esibiranno dodici concorrenti, tre per giudice.

Questa Sera, alle 21.15, su Sky Uno, in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8, comincia finalmente il Live Show di X Factor 2021, un momento che tutti aspettavamo con ansia e curiosità e in cui la tensione sale alle stelle: per i concorrenti, per i giudici, per il presentatore e, of course, per noi spettatori, che abbiamo già cominciato con le ipotesi e le scommesse. Il team del talent show targato Sky e prodotto da Fremantle si sposterà nel Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano.

X Factor 2021: Dove eravamo rimasti?

La scorsa puntata di X Factor (la Sesta) è stata dedicata agli Home Visit. Ogni giudice è partito con cinque concorrenti, poi ne ha eliminati due, scegliendo la squadra con cui presentarsi al Live Show. Ad aiutare Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton e Mika sono stati personaggi famosi del mondo del cinema, delle serie tv e dell'editoria.

Ad assistere Emma nel suo difficile compito ci hanno pensato Damiano e Fabio D'Innocenzo, promettenti giovani registi che hanno vinto l'Orso d'Oro a Berlino per la migliore sceneggiatura con Favolacce. Hanno passato il turno Vale LP (con una cover di "Dio ti benedica" di Pino Daniele), gIANMARIA (con una bellissima versione di "Mio fratello è figlio unico" di Rino Gaetano) e Le Endrigo (che hanno presentato un loro inedito, "Stare soli"). SOno tornati invece a casa Edoardo, che ha cantato "Essere così" di Cesare Cremonini, e i Riva, che si sono cimentati in una reinterpretazione di "Non andare più via" di Lucio Dalla.

Ha tenuto invece compagnia a Manuel Agnelli l'attore Marco Giallini, che si è divertito a sentire un ottimo rock & roll. Sono entrati a far parte della squadra definitiva del leader degli Afterhours: i Bengala Fire (che si sono esibiti con "See Emily Play" dei Pink Floyd), i Mutonia, che hanno suonato "Psycho Killer" dei Talking Heads) ed Erio, che ha di nuovo commosso il suo giudice (stavolta con "Please Please Please Let Me Get What I want" degli Smiths). Niente da fare, al contrario, per Nava, che ha cantato "Firefly", un altro suo pezzo, e per Phill Reynolds, che ha portato "I Fought the Law" dei Clash.

In soccorso di Manuelito è arrivato Salvatore Esposito, alias Genny Savastano di Gomorra - La Serie. Dopo attente valutazioni, i due hanno deciso di far proseguire il cammino di X Factor ai Karakaz (che hanno dimostrato grinta e passione esibendosi con "Out of Control" dei Chemical Brothers), a Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, che ha proposto "La ballata della moda" di Luigi Tenco) e a Versailles (che ha cantato un suo inedito, "Patico"). Sono stati invece scartati Miriana - Mira, che si è esibita con l'inedito "Morire con te", e Melli e Gemma, che hanno scelto una reinterpretazione di "Somebody that I Used to Know" di Gotye.

Mika, infine, ha ricevuto ottimi consigli dal direttore di Vanity Fair Simone Marchetti. Il trio con cui il giudice si presenta al Live Show è composto dai Westfalia (che si sono esibiti con l'inedito "My New Mouse"), Nika Paris (che ha tentato la difficilissima "La chanson de Prévert" di Serge Gainsbourg) e Fellow, che ha lasciato a bocca aperta il suo giudice proponendo "London" di Benjamin Clementine. Non vanno, ahinoi, al Live Show né Karma, che ha cantato "Summertime Sadness" di Lana Del Rey, né i Mombao, che si sono lanciati nella sfida impossibile di reinterpretare "La cura" di Franco Battiato.

X Factor 2021: Anticipazioni sul primo Live Show (Settima Puntata)

Diciamo subito che l'ospite d'onore della Settima Puntata di X Factor 2021, che è la prima dedicata al Live Show, sarà Carmen Consoli. Altra novità della serata è la conduzione di Ludovico Tersigni, che lascia il backstage in cui ha tenuto alto il morale dei concorrenti e ha assistito ai Bootcamp e debutta sul palco. A esibirsi saranno le squadre dei quattro giudici che sono miste (solisti e band) e che sono composte ciascuna da tre concorrenti.

Opportunamente istruiti da Manuel Agnelli, si esibiranno i Mutonia con il loro rock USA, i Bengala Fire, che invece subiscono influenze british, e il superfavorito Erio.

Sostenuti da Emma, ci faranno sentire la loro voce lo struggente gIANMARIA, la coraggiosa e ribelle Vale LP e Le Endrigo, band spontanea e a favore del girl power.

Hell Raton si presenterà invece al Live Show di X Factor 2021 con i Karakaz, Baltimora, Versailles e… con il suoi proverbiali crossover.

Lo stiloso Mika, che vuole avvertire le emozioni dei cantanti, punta infine sulla classe di Nika Paris, sul candore la voce sopraffina di Fellow e sul sound raffinato dei Westfalia.

Alla fine della puntata, un concorrente verrà eliminato, e si passerà così da 12 a 11 partecipanti al talent show.

Appuntamento dunque questa sera, alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW e in simulcast su TV8, con la Settima Puntata di X Factor 2021, la prima dedicata al Live Show.

