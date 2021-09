X Factor 2021: ottimo esordio per il talent show nella sua versione rinnovata e con Ludovico Tersigni alla guida

Anticipazioni TV

X Factor 2021 è partito alla grande, con 1.324.921 spettatori medi. I giudici erano in buona e Ludovico Tersigni tradiva una fortissima emozione. Tanti i concorrenti talentuosi.

X Factor 2021, con la prima puntata dedicata alle Audition e andata in onda ieri sera su Sky Uno, su TV8 e in streaming su NOW, ha avuto un ottimo esordio. Il talent show targato Sky e prodotto da Fremantle ha totalizzato infatti 1.324.921 spettatori medi con uno share del 5,75% circa. Anche sui social il successo è clamoroso: la prima puntata di X Factor 2021 ha totalizzato 484.061 interazioni totali in rilevazione linear, risultando primo contenuto della giornata per numero di interazioni (eventi sportivi esclusi), per una crescita complessiva del 42% rispetto all'esordio della scorsa stagione. Nella classifica dei Trending Topic per l'Italia, l'hashtag ufficiale #XF2021 è entrato in classifica al primo posto poco dopo l'inizio della puntata, rimanendovi stabile per tutta la notte: è rimasto in classifica fino alla mattina di oggi.

Al tavolo dei giudici erano seduti Mika, Manuel Agnelli, Emma e Hell Raton, e Ludovico Tersigni ha fatto il suo debutto come nuovo conduttore. L'atmosfera era gioviale e calorosa, e sono stati in pochi i concorrenti ad essere eliminati. Quasi tutti hanno portato un loro inedito. La giuria è stata colpita maggiormente da Erio, che ha incantato tutti con una sua reinterpretazione di "Can't Help Falling In Love". Ha lasciato il segno anche gIANMARIA, che a soli 19 anni ha affrontato senza retorica il tema del suicidio in "Suicidi": i giudici avevano le lacrime agli occhi. Molto gradite anche le performance di Jathson, artista non binario che ha cantato l'indedito "Babylooneytunes", e Vale Lp, che ha sorpreso i presenti con l'inedito "Cherì". Sono passati anche i Versailles con l'inedito "Truman Show", la cantautrice Marte con "Sarà per sempre", e ancora i Why, The Moon con il brano inedito "Echo // Ego", tra sonorità elettroniche e pop, e i Westfalia che hanno fatto ascoltare ai giudici inedito "Goblin".

E’ infine già arrivato il personaggio che fa discutere: si chiama Fettuccina, indossava doppi occhiali da sole e si è esibito con il lol trap "Sunny". Ovviamente ci sono stati alcuni eliminati: qualcuno non l'ha presa bene, altri si sono dimostrati sportivi. Quanto ai giudici, a volte erano increduli, altre si son lasciati andare a grandi risate. Il prossimo appuntamento con X Factor 2021 è per giovedì 23 settembre, sempre su SKy Uno alle 21.15 e in streaming su NOW.