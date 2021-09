X Factor 2021: la Seconda Puntata con le Audition Stasera su Sky Uno e NOW

Anticipazioni TV

Questa Sera, su Sky Uno e in diretta streaming su NOW alle 21.15, arriva la Seconda Puntata di X Factor 2021, sempre dedicata alle Audition. In prima linea, i quattro giudici, mentre il dietro le quinte sarà per Ludovico Tersigni.

Dopo un ottimo esordio, che ha tenuto incollati al piccolo schermo oltre un un milione di telespettatori, X Factor 2021 è pronto a stupirci, commuoverci e divertirci con la Seconda Puntata, che va in onda Questa Sera alle 21.15 su Sky Uno. Il talent show targato Sky e prodotto da Fremantle sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e ci mostrerà i quattro giudici alle prese con le Audition, che si tengono negli Studi di Cinecittà.

X Factor 2021: dove eravamo rimasti?

X Factor 2021 è partito alla grande, con Ludovico Tersigni che è arrivato a cinecittà in skateboard. All'interno degli studi, caratterizzati da una scenografia essenziale e in stile urban, sono partite le Audition, prima tappa del talent show. Mika, Emma, Hell Raton e Manuel Agnelli si sono trovati di fronte diversi concorrenti validi, e di "no" ce ne sono stati ben pochi. A colpire i giudici è stato in particolare Erio, di 35 anni, con una struggente cover di "Can't Help Falling in Love" di Elvis. Sono piaciuti anche gIANMARIA con il toccante inedito "Suicidi", Vale LP con l'inedito "Cher" e l'artista non binario Jathson, che ha portato l'inedito "Babylooneytunes". Sono passati ai Bootcamp pure la sedicenne Raffaella Scagliola con una versione sui generis di "Better on color", il solista Karim, che si è presentato con "Call Out By Name" di The Weeknd, Versailles con l'inedito "Truman Show", la cantautrice Marte con l’inedito pop "Sarà per sempre". Successo inoltre per la band Why, The Moon, con il brano inedito "Echo // Ego" e per i Westfalia, che hanno fatto ascoltare il loro intrigante inedito "Goblin". Non ha riscosso le simpatie di Manuel Agnelli, ma non è stato eliminato, un ragazzo sbruffoncello che indossava due paia di occhiali da sole. Il suo nome d'arte è Fettuccine e ha cantato "Sunny".

X Factor 2021: le anticipazioni della Seconda Puntata

Anche questa sera Mika, Hell Raton, Emma e Manuel Agnelli dovranno affrontare le Audition. Si troveranno a valutare il talento canoro di band e solisti. Pure questa settimana molti dei concorrenti si presentano con un brano inedito, di cui hanno scritto parole e musica. Per passare il turno dovranno ottenere almeno 3 sì. A incoraggiare i ragazzi e a chiacchierare con loro nel backstage sarà il nuovo presentatore Ludovico Tersigni, affettuoso, affabile, entusiasta della nuova avventura.

Finite le Audition, entrerà in gioco la grande novità di X Factor 2021: l'abolizione delle 4 Categorie (Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over). I giudici si confronteranno con con la direzione musicale di X Factor 2021 e verranno scelti 12 concorrenti "misti" per giudice. Dopodiché le squadre affronteranno, sempre a Cinecittà, i Bootcamp, durante i quali rimarrà immutato il meccanismo delle sedie. Seguiranno gli Home Visit, da cui usciranno solo tre concorrenti per ogni squadra. I fortunati andranno al Live Show, che partirà il 28 ottobre.

Appuntamento dunque questa sera alle 21.15 su Sky Uno e su NOW con la Seconda Puntata di X Factor 2021, edizione rivoluzionaria del talent show di Sky perché priva di etichette e all'insegna della contemporaneità e dell'apertura mentale.

