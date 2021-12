X Factor 2021, La Finale: Stasera i duetti con i giudici, i best of, i cavalli di battaglia e… il vincitore

Anticipazioni TV

Questa Sera, su Sky Uno, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW, è di scena La Finale di X Factor 2021, con i Coldplay, i Maneskin e i quattro finalisti con i loro giudici. Ecco come sarà la serata.

Ancora poche ore e su Sky Uno, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW, andrà in onda La Finale di X Factor 2021, in diretta dal Forum di Assago.

In una serata-evento, presentata dal nuovo conduttore di Ludovico Tersigni, gareggeranno per il titolo di vincitore Baltimora, Fellow, gIANMARIA e i Bengala Fire. A sostenerli e a valutare le performance saranno i quattro favolosi giudici di questa edizione: Manuel Agnelli, Mika, Emma e Manuelito (Hell Raton). Gli Ospiti dell'ultimo Live Show saranno i Maneskin - che sono della scuola di X Factor e che nel 2017 si sono classificati secondi - e i Coldplay, storica band inglese.



Come sarà strutturata la Finale di X Factor 2021

La finale di X Factor di quest'anno vede tutti i giudici in gara. Manuelito porta Baltimora (Edoardo Spinsante), Emma si presenta con gIANMARIA (Gianmaria Volpato), Manuel Agnelli accompagna i Bengala Fire (Davide Bortoletto detto Borto, Mattia Mariuzzo detto Mario, Andrea Orsella detto Orso, Alexander Puntel detto Lex) e Mika punta tutto su Fellow (Federico Castello).

La serata sarà divisa in tre manche. Alla fine di ognuna, il concorrente meno votato dal pubblico dovrà lasciare la gara. La prima manche si svilupperà con i Duetti, e vedrà protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice. La seconda consisterà nel Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara delizieranno il pubblico con un medley delle canzoni che hanno presentato durante queste settimane. La terza e ultima manche sarà dedicata ai cavalli di battaglia dei due cantanti ancora in gioco. A dare il verdetto finale sarà il pubblico, che sceglierà il vincitore di X Factor 2021.

Nella prima manche Emma e gIANMARIA canteranno "Sulla nostra relazione" di Vasco Rossi. Baltimora poporrà con Hell Raton "Otherside" dei Red Hot Chili Peppers. Manuel Agnelli affiancherà i Bengala Fire nell'interpretazione di "In Between Days" dei Cure. Fellow e Mika presenteranno "Underwater" di Mika.

Nella seconda manche, il Best Of, Baltimora porterà un medley composto da "Un uomo che ti ama" di Lucio Battisti, "Parole di burro" di Carmen Consoli e "Turning Table" di Adele. i Bengala Fire uniranno il mash-up tra "Sunny Afternoon" dei Kinks e "Chelsea Dagger" dei The Fratellis a "Making Plans for Nigel" degli XTC e "Girls & Boys" dei Blur. Fellow salirà sul palco con "Nemesis" di Benjamin Clementine, "Anche Fragile" di Elisa e "Dog Days Are Over" di Florence + The Machine. gIANMARIA, invece, si affiderà a "Rimmel" di Francesco De Gregori, "Jenny è pazza" di Vasco Rossi e "Io sto bene" dei CCCP.

L'ultima manche, la Finale, sarà dedicata ai brani originali dei due cantanti ancora in gara tra i quali il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2021. Sono gli inediti che gli artisti hanno presentato nel corso del talent show: "Altro" e "Baltimora" per Baltimora, "Valencia" e "Amaro mio" per i Bengala Fire, "Fire" e "Non farmi andare" per Fellow, "I Suicidi" e "Senza Saliva" per gIANMARIA.

Appuntamento dunque Questa Sera, 9 novembre, alle 21.15 su Sky Uno, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW per la Finale di X Factor 2021.



