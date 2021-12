X Factor 2021, La Finale: ecco come si preparano giudici e concorrenti. Le dichiarazioni

Anticipazioni TV

Poco prima della Finale di X Factor 2021, Mika, Manuel Agnelli, Emma, Manuelito e i loro finalisti hanno raccontato alla stampa come affronteranno l'Ultima Puntata del Talent Show.

Domani Sera, alle 21.15, in diretta dal Forum di Assago, andrà in onda su Sky Uno, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW la Finale di X Factor 2021.

A contendersi il titolo di vincitore saranno quattro concorrenti, uno per giudice. Mika porterà Fellow, Emma darà man forte a gIANMARIA, Manuel Agnelli porterà alle stelle l'energia dei Bengala Fire e Manuelito motiverà a dovere Baltimora. Ospiti nazionali della serata saranno la nostra più celebre rock band, i Maneskin, e il gruppo inglese Coldplay. A presentare sarà Ludovico Tersigni.



Guarda X Factor 2021 su NOW

Com'è successo all’inizio del talent-show e prima del Live Show, i giudici non potevano non incontrare la stampa per una chiacchierata sulla serata finale di X Factor 2021 e per un bilancio. Questa volta i magnifici quattro hanno portato con sé i finalisti. Si è parlato dei Maneskin, di concorrenti che sono diventati artisti, di influenze musicali. Il primo a rispondere alle domande dei giornalisti è stato Hell Raton alias Manuelito, che ha vinto X Factor 2020 con Casadilego. Ecco la sua dichiarazione seguita da quelle di alcuni finalisti e giudici.

Come si prepara Manuelito alla finale

Il primo consiglio che ho dato a Baltimora e al resto del mio team è stato di non subire la gara. E’ importante. I concorrenti di questo programma stanno facendo un master universitario in musica. Si trovano ad affrontare settimane difficili, a preparare pezzi nuovi, a provarli immediatamente. Per noi è già una vittoria essere arrivati alla semifinale. Io penso da discografico. Un EP è fatto minimo di quattro tracce, noi abbiamo avuto la possibilità di portarne più di sei a X Factor 2021, quindi abbiamo raccontato un percorso, e io mi ritengo molto soddisfatto. Tornando alla finale, sono ancora più contento, perché Baltimora avrà la possibilità di esibirsi su un palco molto importante nel panorama italiano, e faccio i complimenti a tutti a prescindere dalla vittoria. Credo che quest'anno sia andata proprio bene.

gIANMARIA sulle sonorità che più si avvicinano alla sua linea cantautoriale

Quando si vuole esprimere una cosa, penso che lo si possa fare in mille modi, attraverso mille suoni, e che si debba sperimentare quanto si vuole, cosa che io faccio, almeno credo. Le sonorità che mi piacciono sono principalmente quelle moderne, ma amo anche cose più vecchie. Mi piace molto il pop, poi la trap, il rap, e in generale un po’ tutta la musica. Non esiste una formula per cui mi sento più giusto, però ho bisogno di sentirmi sempre me stesso: è questa la cosa più importante.

I Maneskin, secondi classificati di X Factor 2021 possono dare una lezione di umiltà? (Risponde Manuel Agnelli)

Per me la loro lezione va oltre X Factor. I Maneskin sono un esempio per il ragazzo che si mette a suonare e che oggi può aspirare anche a esportare la propria musica. Io sono nato in un'Italia in cui un musicista non sperava neanche di uscire dal paese, e invece adesso i Maneskin sono un caso internazionale, ed è una prima volta. Quindi, se dei ragazzi formano una band, nella loro testa può nascere il pensiero di non essere soltanto un fenomeno nazionale. E’ chiaro che non sto dicendo che adesso automaticamente l'Italia si aprirà al mondo, però, anche solo psicologicamente, credo che questa sia una delle eredità più importanti che ci sta lasciando l'esperienza di Maneskin.

Cosa chiederà Mika a Fellow per la Finale

Libertà, libertà totale. Ieri ho avuto veramente l'impressione, guardando tutti loro, che avessero fatto quel salto che permette di diventare artisti, soprattutto nella manche dei featuring, che è stata bellissima. In quel momento ho realizzato che il format era cambiato, così come la maniera in cui gli artisti vengono per cantare con i nostri concorrenti. Vorrei che Fellow prendesse quell’energia e la portasse sul palco. Non dimentichiamo che queste ultime settimane X Factor è stato visto su Sky Uno e su NOW, e noi non sappiamo quante persone lo abbiano seguito su NOW, perché non fanno parte degli ascolti. Secondo me erano tantissime, e adesso c'è anche TV8, quindi il pubblico diventerà più ampio e molta più gente voterà. Siamo consapevoli di questa cosa, e penso che Fellow, con la sensazione di essere un artista che si è liberato, potrà convincere un pubblico vasto come quello che ci seguirà durante la finale.



Guarda X Factor 2021 su NOW

Italiano per i Bengala Fire? (Risponde Mario, frontman della band)

No, non porteremo un brano in italiano, in realtà non ne sono sicuro, non si sa mai, possiamo sempre tradurre i pezzi dall’inglese all’italiano, che è una cosa un po’ trash. Comunque è stato bellissimo cantare in italiano, è un'esperienza totalmente nuova e ci siamo trovati bene. Prima ho detto che è stato un divertimento, ma in realtà è stata anche una grande opportunità, e coglierla insieme a Motta è stato bello perché lui canta in italiano in una maniera che ci piace moltissimo, quindi abbiamo solo da imparare, e spero che impareremo ancora. Al Forum ci andiamo volentieri, a prescindere dalla lingua, il bello è il palco e suonare per un sacco di gente. E’ questo che conta.