X Factor 2021: Baltimora è il vincitore, mentre gIANMARIA arriva secondo

Baltimora ha trionfato a X Factor 2021. La sua vittoria è stata inaspettata ma meritatissima. Il secondo posto è andato a gIANMARIA, terzi i Bengala Fire e quarto Fellow.

Il vincitore di X Factor 2021 è Baltimora, al secolo Edoardo Spinsante. Il cantante della squadra di Manuelito ha davvero dato il meglio di sé durante la Finale del talent show, entusiasmando il pubblico e il team dei giudici con la sua grinta e la sua voce perfetta, graffiante e dotata di una straordinaria estensione. Molti davano per trionfatore di questa edizione gIANMARIA, che è arrivato secondo e che ha comunque mandato in visibilio il folto gruppo dei suoi fan, armati di striscioni. Terzi classificati i Bengala Fire, mentre Fellow è stato eliminato dopo la prima manche.

La finale di X Factor 2021 è stata uno spettacolo meraviglioso, che non aveva nulla da invidiare ai grandi concerti rock. Mille luci colorate, fiamme e lustrini hanno reso ancora più incantevoli le esibizioni, a cominciare dai duetti. Ogni concorrente ha cantato insieme al suo giudice, poi è stata la volta del Best Of, con un medley dei migliori brani cantati dagli artisti durante X Factor 2021, e infine i due rimasti in gara si sono sfidati con i loro inediti: "Altro" per Baltimora e "I suicidi" per gIANMARIA.

Ospiti della serata-evento al Forum di Assago sono stati i Coldplay e i Maneskin. La band lanciata da X Factor 2017 e che ha vinto il Festival di Sanremo, l'Eurovision Song Contest e gli MTV Ema 2021, ha iniziato con "Begging", per poi continuare con "Zitti e buoni" e finire con "Mammamia".