X Factor 2021: arrivano gli Home Visit Stasera su Sky Uno e su NOW

L'appuntamento con la Sesta Puntata di X Factor 2021 dedicata agli Home Visit è per Questa Sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Insieme ai giudici, ci saranno artisti importanti, come Marco Giallini e Salvatore Esposito.

L'avventura di X Factor 2021 continua e, di puntata in puntata, la tensione si fa crescente e il compito dei giudici diventa sempre più arduo. Questa Sera, alle 21.15 su Sky Uno, e in diretta streaming su NOW, potremo vedere la Sesta Puntata del talent show targato Sky e prodotto da Fremantle, che sarà dedicata agli Home Visit. Insieme ai giudici, arriveranno a valutare i concorrenti personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dell'editoria.

X Factor 2021 - Dove eravamo rimasti?

La scorsa puntata di X Factor (la Quinta) era dedicata, come la precedente, ai Bootcamp e i protagonisti sono stati Hell Raton ed Emma, che con grande intelligenza e lungimiranza hanno scelto le proprie squadre. Sottoponendo i ragazzi al terribile meccanismo delle sedie, hanno snellito la formazione originaria, passando da dodici a cinque concorrenti. Alcune decisioni sono state ardue da prendere, ma gli altri giudici (Mika e Manuel Agnelli), seduti nel backstage insieme al nuovo conduttore Ludovico Tersigni, si sono sempre trovati d'accordo con i colleghi.

A iniziare è stato Hell Raton, che ha scelto: Luca in arte Versailles, che si è presentato con una reinterpretazione rock di "Goosebumps" (di Travis Scott e Kendrick Lamar); Melli e Gemma, che hanno cantato l'inedito "Sulla mia Tomba"; Mira, che ha portato una cover di "Runaway" di Aurora; Edoardo Spinsante, che, con la sua "Altro", ha sedotto praticamente tutti; i Karakaz, che si sono esibiti con "Satisfaction" di Benny Benassi in salsa rock.

Dopo Manuelito è arrivata Emma, che con grande partecipazione emotiva ha formato il suo dream team. La cantante ha voluto in squadra: il tenero Edo, che ha stregato giudice e pubblico a casa con "Flaws" dei Bastille; la ribelle e grintosa Vale LP, che ha portato il suo inedito "Porcella"; Le Endrigo, che hanno scelto "Lamette" della Rettore; Gianmaria, che ha ripetuto la magia delle Audition cantando un altro inedito intitolato "Mamma Scusa"; i Riva, che si sono presentati con il brando indie "Ossa", un inedito.

X Factor 2021 - Anticipazioni della Sesta Puntata

Dopo le tre puntate dedicate alle Audition e le due incentrate sui Bootcamp, entriamo in una nuova fase di X Factor 2021: gli Home Visit. Si tratta di un momento decisivo, perché i quattro giudici dovranno ridurre i componenti delle loro squadre da cinque a tre. Le nuove formazioni dovranno necessariamente includere sia solisti che band, e questo perché la grande novità di quest'anno è l'abolizione delle categorie in nome di una grande fluidità e un estremo senso di libertà. Come molti di voi sanno, la caratteristica degli Home Visit è la presenza di ospiti illustri, che aiuteranno Mika, Emma, Hell Raton e Manuel Agnelli a capire chi portare al Live Show, in programma dal 28 ottobre.

A fare compagnia a Emma saranno due registi cinematografici di grande bravura: i fratelli D'Innocenzo. Damiano e Fabio, che hanno vinto l'Orso d'Argento per la migliore sceneggiatura con Favolacce, hanno esordito con il folgorante La Terra dell'Abbastanza e all'ultima Mostra del Cinema di Venezia hanno portato America Latina, il loro nuovo film.

Ad aiutare Manuel Agnelli nelle sue scelte sarà invece Marco Giallini. L'attore è da sempre amante della musica, e infatti il giudice lo ha voluto per il suo amore per il rock e la sua competenza in materia. Giallini sarà nuovamente al cinema il 3 novembre con Io sono Babbo Natale, l'ultimo film con l'immenso Gigi Proietti.

Insieme a Hell Raton, valuterà le performance canore dei ragazzi un altro attore, reso famoso anche all'estero da una grandissima serie tv: Gomorra. Salvatore Esposito alias Genny Savastano ha la musica nel sangue e consiglierà Manuelito anche sull'aspetto visivo delle performance dei concorrenti.

Mika, infine, potrà contare sui consigli di Simone Marchetti, editorial Director europeo di Vanity Fair e direttore di Vanity Fair Italia. Saranno loro due ad ascoltare le ultime, decisive, esibizioni dei cinque ragazzi e a decidere chi, ahinoi, dovrà tornare a casa.

Siete pronti per gli Home Visit di X Factor 2021? Allora tutti su Sky Uno, Stasera, alle 21.15. Il talent show potrà anche essere seguito in diretta streaming su NOW.

