X Factor 2021: Anticipazioni e grandi novità della prima puntata in onda Stasera su Sky Uno

Comincia questa sera alle 21.15, con la prima puntata, la quindicesima edizione di X Factor. Ecco cosa succederà, chi ci sarà e cosa cambierà. Appuntamento su Sky Uno, TV8 e Now.

L'appuntamento con X Factor, il celeberrimo talent show targato Sky e prodotto da Fremantle è finalmente arrivato. Questa sera, alle 21.15, andrà in onda la Prima Puntata dell'edizione 2021, che poi è la Quindicesima. Sarà possibile vederla su Sky Uno, eccezionalmente in simulcast su TV8 e in streaming su NOW. Saranno presenti, oltre ai concorrenti, il nuovo conduttore Ludovico Tersigni, scelto dopo attenta ricerca, e i quattro giudici, che poi sono gli stessi dello scorso anno: Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton detto Manuelito ed Emma.

X Factor 2021: Anticipazioni della prima puntata

Fin dalla prima puntata è evidente il forte cambiamento a cui X Factor è andato incontro: l'eliminazione delle quattro categorie: Under Uomo, Under Donna, Over e Gruppi. I giudici saranno molto contenti di poter fare il proprio lavoro in un programma all'insegna dell'apertura mentale e dell'abolizione delle etichette, perché la musica è un'arte che non dovrebbe avere etichette. Non a caso, lo slogan della quindicesima edizione è Come As You Are, vieni per quello che sei. La puntata di questa sera è dedicata alle Audition, che si svolgono a Roma negli studi di Cinecittà. Al termine delle Audition, i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale del talent show per confrontarsi sulle varie performance e a ogni giudice verranno assegnati 12 concorrenti.

Dopidiché le quattro squadre affronteranno prima i Bootcamp, sempre a Cinecittà, e poi gli Home Visit, dai quali verranno fuori per ogni squadra i 3 effettivi concorrenti che poi accederanno ai Live Show, che si svolgeranno nella Sky WIFI Arena di Milano, con squadre miste.

Stasera conosceremo i primi ragazzi che sperano di realizzare il sogno di diventare rockstar, popstar o cantautori, o magari rapper. Vi accorgerete che tutti quanti si sentiranno liberi di esprimersi, spinti anche dalla fluidità di X Factor 2021. Ciò non significa che non li troverete emozionati e armati di cellulari con cui comunicare con i genitori a casa. I concorrenti esibiranno davanti ai quattro giudici senza la presenza del pubblico, dopo aver percorso un lungo corridoio che metterebbe soggezione a chiunque. I gruppi si alterneranno ai solisti e ogni partecipante sarà abbracciato calorosamente da Ludovico Tersigni, emozionatissimo e felice. E cosa ci dobbiamo aspettare da Mika, Manuel Agnelli, Emma e Manuelito? Risate, complicità, magnanimità e tanta dolcezza. L'atmosfera, insomma, non sarà tesa ma gioiosa. Se tre di loro diranno sì, il concorrente che si è esibito non sarà eliminato.

Appuntamento dunque questa sera, alle 21:15, con la prima puntata di X Factor 2021, che potrete seguire su Sky Uno, TV8 e NOW.