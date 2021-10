X Factor 2021: al via i Bootcamp stasera su Sky Uno e in streaming su Now

Anticipazioni TV

Si apre Questa Sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW una nuova fase di X Factor 2021, quella dei Bootcamp, dove cominceranno a prendere forma le squadre che più in là parteciperanno al Live Show.

Fan di X Factor drizzate le orecchie! Anche Questa Sera, su Sky Uno e in streaming su NOW, si rinnova l'appuntamento con X Factor 2021, il talent show targato Sky e prodotto da Fremantle. Alle 21.15 tornano Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma, e naturalmente il nuovo conduttore Ludovico Tersigni, per la prima edizione senza categorie e quindi libera, priva di etichette e per questo più autentica, interessante, democratica. Con la Quarta Puntata si apre una nuova fase: quella dei Bootcamp.

X Factor 2021: dove eravamo rimasti?

La scorsa puntata (la Terza) è stata l'ultima dedicata alle Audition, prima selezione dei concorrenti da parte dei quattro giudici. Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma hanno manifestato grande entusiasmo quasi davanti a ogni concorrente, mentre Mika si è dimostrato severo e a tratti implacabile. Per un breve istante abbiamo avuto l'onore di vedere un quinto giudice al lavoro, Ludovico Tersigni, che poi è tornato nel backstage a motivare e dare coraggio ai ragazzi. Sono passati venti concorrenti, di cui solo quattro con tre sì. Anche l'ultimo capitolo delle Audition ha avuto le sue star e le sue rivelazioni. Protto ha presentato l'inedito "Fossi ricco", folgorando la giuria. Tutti d'accordo, poi, nel riconoscere classe e stile alla sedicenne Nika Paris, che viene dalla Bulgaria e che ha cantato "Je Veux" di ZAZ. Arriva invece dalla Corea il trio Uomini Coreani: la loro cover di "Come saprei" di Giorgia ha ottenuto quattro sì. Applausi anche per la persiana Nava, che ha presentato la conturbante ed elettronica "Sarabe" e per il timido Edoardo Braghin, che si è seduto pianoforte e ha cantato una bellissima versione de "La casa in riva al Mare" di Lucio Dalla, che, nemmeno a farlo apposta, è la canzone d'amore dei genitori di Emma.

X Factor 2021: Anticipazioni della Quarta Puntata

Allora, le Audition sono finite e si passa ai Bootcamp, primo step verso la scrematura che porterà al Live Show solamente tre concorrenti per giudice. Questa sera Mika, Hell Raton, Emma e Manuel Agnelli si troveranno a gestire ciascuno un roster di dodici concorrenti. La Terza Puntata si era conclusa con i magnifici quattro che, insieme alla direzione artistica di X Factor, passavano al vaglio i numerosi ragazzi che avevano passato il turno con tre o quattro sì. Stasera sapremo innanzitutto chi saranno i quarantotto prescelti sui cinquantadue usciti vittoriosi dalle tre puntate dedicate alle Audition. Scopriremo anche le squadre di ogni giudice, composte da solisti di ogni e età e da band, dopodiché arriveranno musica e alta tensione. Durante la prima delle due puntate dedicate ai Bootcamp, Manuel Agnelli & Co. dovranno ridurre il proprio team da dodici a cinque componenti, in altre parole assegnare le cinque fatidiche sedie solo a chi davvero merita di proseguire l'entusiasmante avventura di X Factor 2021. Una volta riempite le sedie, inizieranno gli switch con cui i giudici potranno stabilire se dare il posto a un altro concorrente. Insomma, fino alla fine della puntata, nessun artista potrà stare tranquillo. Giovedì 14 ottobre ci sarà la seconda puntata dedicata ai Bootcamp, seguiranno gli Home Visit il 21 ottobre e il Live Show dal 28 ottobre.

L'appuntamento con la Quarta Puntata di X Factor 2021 è dunque per Questa Sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.