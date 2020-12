X Factor 2020, stasera la finale: chi vincerà tra Blind, Casadilego, NAIP e Little Pieces of Marmelade?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni di cosa vedremo durante la finale di X Factor di stasera 10 dicembre che eleggerà il vincitore di questa edizione.

È arrivato il giorno del gran finale di X Factor. Stasera giovedì 10 dicembre in diretta dalle 21:15 su Sky Uno, TV8 e NOW TV, i quattro finalisti del talent show dovranno sfoderare il meglio del loro affilato talento che li ha condotti fino all'ultima puntata.

Blind, Casadilego, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmelade si contenderanno la vittoria dell'edizione 2020 di X Factor. Ognuno dei giudici Hell Raton, Manuel Agnelli, Emma e Mika ha dunque l'onore di essere riuscito ad accompagnare un proprio concorrente in finale. Naturalmente, la serata sarà condotta da Alessandro Cattelan e saranno tre le manche della gara.

X Factor: le Anticipazioni della Gara Finale

Le tre manche della serata sono incentrate sui Duetti, sui Best Of e sulla Finale con i cavalli di battaglia. Non tutti i concorrenti però potranno esibirsi nelle tre manche. Il regolamento dice che a partire dalla prima, il meno votato dei finalisti per ogni manche dovrà abbandonare la gara.

La manche dedicata ai duetti sarà la prima e vedrà ciascun artista esibirsi con il proprio giudice. Casadilego e Hell Raton canteranno Stan, cover di Eminem featuring Dido, N.A.I.P. e Mika porteranno il celebre pezzo di quest'ultimo intitolato Lollipop, Blind ed Emma proporranno La Fine, cover di Tiziano Ferro/Nesli, mentre i Little Pieces of Marmelade e Manuel Agnelli si esibiranno con Veleno, brano degli Afterhours di cui il giudice è frontman.

Per quanto riguarda i Best Of della manche successiva, Casadilego canterà Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, Xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. I Little Pieces of Marmelade proporranno I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. N.A.I.P. porterà i suoi brani Attenti al Loop e Partecipo e Amandoti dei CCCP. Blind invece ha scelto i suoi pezzi Bambino, sulla cover di Per me è importante dei Tiromancino, Cicatrici e Affari Tuoi. Una di queste terzine però non la vedremo in quanto, come detto, un concorrente sarà eliminato alla fine della prima manche.

Il gran Finale vedrà lo scontro tra i due artisti rimasti in gara, i quali porteranno il proprio cavallo di battaglia, nonché brano originale: nel caso dei Little Pieces of Marmelade si tratta di One cup of Happiness, per N.A.I.P. è Oh Oh Oh, Cuore Nero il pezzo di Blind e Vittoria quello di Casadilego.

X Factor: gli ospiti della finale

A aprire la serata ci sarà Sofia Tornambene, la diciottenne marchigiana vincitrice della scorsa edizione di X Factor che da questa settimana è in radio con il nuovo singolo Solo. Diciotto anni anche per Madame, l'artista che spazia tra poesia e rap si esibirà nientemeno che con i Negramaro i quali si affacciano sul palco forti del successo del loro album Contatto, uscito un mese fa.

X Factor: i giudici si esibiranno sul palco

Emma si esibirà con la sua hit Latina. A seguire ci sarà un mashup di tre brani presenti nell'album Blood Vinyl 3, con il rapper Lazza che eseguirà Weekend, Hell Raton con Alaska e Mara Sattei con Altalene. Alla console il DJ e producer Slait. Sul palco arriveranno poi gli Afterhours al completo con il brano Quello che non c'è, cantato dal leader Manuel Agnelli. Mika invece interpreterà un medley dei suoi brani Tiny Love, Origin of Love, Relax, Good Guy e Grace Kelly.