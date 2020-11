X Factor 2020 quinta puntata: doppia eliminazione, nuovi ospiti e spazio all'orchestra

Anticipazioni TV

Il Live Show #5 di X Factor metterà i giovani talenti di fronte a una doppia eliminazione. Ospiti due colonne del rap italiano: Gué Pequeno e Ernia.

Sarà una serata con doppia eliminazione quella di stasera giovedì 26 novembre al live di X Factor 2020, giunto alla quinta puntata. Lo show, in onda come ben sappiamo su Sky e NOW TV alle 21:15, vede in gara la categoria delle Under Donne come la squadra da battere. Hell Raton porta infatti sul palco il suo gruppo completo con tutte e tre le componenti. Sono due la band in gara sotto la guida di Manuel Agnelli, mentre Emma e Mika gareggiano entrambi con un solo artista, rispettivamente, per le categorie Under Uomini e Over. La serata, come quella della scorsa settimana, metterà i talenti di fronte alla scure della doppia eliminazione.

L'empowerment femminile è il tema di questa puntata di X Factor, condotta come sempre da Alessandro Cattelan. Gli autori dello show hanno pensato a una clip speciale da mandare in onda in apertura, proprio per sensibilizzare il giovane pubblico sul tema della serata. Lo studio si illuminerà con le note di un’orchestra composta da soli archi, un ensemble con venti musiciste.

X Factor quinta puntata: le anticipazioni della gara con doppia eliminazione

Sarà proprio l'orchestra ad accompagnare gli artisti nella prima manche. Il meno votato andrà al ballottaggio con colui o colei che, nel corso della settimana, ha ottenuto meno streaming. A questo punto sarà il voto dei giudici a decidere chi due dovrà essere eliminato. I Am the Walrus dei The Beatles e Hunter di Bjork sono i pezzi assegnati da Manuel Agnelli, rispettivamente, ai Little Pieces of Marmelade e ai Melancholia. N.A.I.P. canterà il brano scelto da Mika per lui, ovvero Storia d'Amore di Adriano Celentano, mentre con le indicazioni di Emma il giovane Blind si esibirà in Tremo, un suo testo rappato sulla base di In the End dei Linkin Park. Per quanto riguarda le tre artiste sotto la guida di Hell Raton, le esibizione saranno le seguenti: Casadilego con Dance Monkey di Tones and I, cmqmartina con La prima cosa bella di Nicola Di Bari e Mydrama con Piccola Anima di Ermal Meta feat. Elisa. Dopo la prima eliminazione, i concorrenti meno votati dal pubblico si troveranno uno di fronte all'altro in uno scontro diretto. E anche in questo caso toccherà ai giudici decidere di andrà avanti e chi andrà a casa.

Gli ospiti di X Factor di giovedì 26 novembre

Ospiti di questa quinta puntata sono due artisti con gli album tra i più venduti del 2020: Gué Pequeno e Ernia. Se il primo è un indiscusso re del rap italiano, l'altro ne è il duca, come dicono a Sky TG24. Sono entrambi milanesi ed entrambi contano numerosi dischi di platino tra album e singoli. L'estate musicale ha pompato i loro pezzi Superclassico e Chico. Dal palco di X Factor lanceranno qualcosa di inedito, una collaborazione che li vedrà esibirsi insieme.

