X Factor 2020: Quando parte, Giudici e Cast della quattordicesima Edizione

La 14esima Edizione di X Factor debutta il prossimo 17 settembre su Sky Uno, con una Nuova Giuria. Nella Prima Puntata, seguiremo i provini per formare il Cast ufficiale del talent show.

Tutto pronto per il grande debutto della nuova edizione di X Factor, il talent show presentato da Alessandro Cattelan. La prima Puntata del programma andrà in onda giovedì 17 settembre 2020 su Sky Uno e Now Tv, con una nuova Giuria e quattro appuntamenti dedicati alle Audition, prima tappa per i cantanti in gara che sognano i Live.

X Factor 2020, Anticipazioni: Ecco quando e dove vedremo il Talent Show in TV

La nuova edizione di X Factor vede giudici le new entries Emma Marrone, Hell Raton e due volti amatissimi dal pubblico del talent, Manuel Agnelli e Mika. Prima dell’inizio dei Casting, i giudici si sono raccontati parlando delle aspettative e delle prerogative che dovrà possedere il nuovo talento musicale italiano. La quattordicesima edizione di X Factor sbarca su Sky il prossimo 17 settembre, con la prima puntata di audizioni. Nel corso della Conferenza Stampa che si è tenuta oggi, mercoledì 15 settembre, si è parlato della nuova modalità delle pre-selezioni che hanno permesso ai giovani cantanti di presentarsi ai giudici, senza rischiare la salute in un momento delicato come quello che la popolazione mondiale sta vivendo a causa del Coronavirus: "Abbiamo visto migliaia di ragazzi. La prima parte di scouting l'abbiamo fatta online, ma per apprezzare davvero la musica ti devi vedere fisicamente. Ne abbiamo visti mille fisicamente. La percentuale di canzoni originali presentate è molto alta".

X Factor 2020, al via la nuova edizione: Cast e Giuria Ufficiale

Lo scorso anno, X Factor ha registrato ascolti deludenti ma la nuova edizione, grazie anche alla Giuria dinamica e internazionale, promette di alzare lo share alle stelle: “X Factor dello scorso anno? Avevamo un bellissimo quadro che però non emozionava abbastanza. La chiave di quest'anno sono i giovani. Il mondo dei giovani non è quello raccontato dai siti e dall'informazione. Il loro mondo è pieno di valori positivi”. Dopo i quattro appuntamenti dedicati alle Audition, come da rito, si passerà ai Boot Camp e agli Homevist, per poi arrivare alla gara senza esclusione di colpi. Nel corso della conferenza è stato assicurato che i Live ci saranno e saranno registrati nella zona ex-Expo a Milano. Eliana Guerra, curatrice della quattordicesima edizione di X Factor, ha assicurato che nonostante le difficoltà la produzione e tutta la troupe ha seguito "scrupolosamente tutti i protocolli’" e che, sebbene subordinato all’andamento dei contagi, si sta pensando "ad un Live con il pubblico, modalità e numeriche che andremo via via a vagliare". Le Puntate settimanali del talent show saranno accompagnate da Daily di X Factor, in onda su Sky Uno HD nel preserale. Le Repliche delle prime serate dedicate al programma andranno in onda su Tv8 il mercoledì successivo, in prima serata, e domenica nel pomeriggio.

