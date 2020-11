X Factor 2020, in onda stasera la seconda puntata su Sky Uno con i Maneskin e senza Alessandro Cattelan

Anticipazioni TV

Il Live Show #2 di X Factor andrà in onda questa sera giovedì 5 novembre senza Alessandro Cattelan, fermato dal Covid, ma con ospiti i Maneskin.

Secondo appuntamento con X Factor 2020: giovedì 5 novembre, su Sky e NOW TV, andrà in onda alle 21:15 il Live Show #2. Non ci sarà Alessandro Cattelan, risultato positivo al test del Covid-19. A condurre la serata al suo posto sul palco ci sarà Daniela Collu, la migliore scelta last minute possibile trattandosi di colei alla guida di Hot Factor, l’appuntamento che raccoglie i commenti a caldo a fine gara. Anche questa settimana i partecipanti si esibiranno sotto l'occhio dei giudici Emma Marrone, Mika, Hell Raton e il veterano Manuel Agnelli in una competizione che sta entrando nel vivo.

X Factor: il conduttore Alessandro Cattelan positivo al coronavirus Leggi anche

Il ritorno dei Måneskin a X Factor e le anticipazione della gara

Ospiti di questa seconda puntata saranno i Måneskin. I membri della band romana ritornano dunque sul palco dello show che nel 2017 li ha fatti conoscere, proiettandoli verso il doppio disco di platino con l'album Il ballo della vita e un tour di 70 date sold out in Italia e in Europa. I Måneskin hanno pubblicato lo scorso 30 ottobre, il nuovo singolo Vent'anni, una ballata rock cruda e contemporanea che presenteranno durante la serata.

Quanto alla gara, si aprirà con uno scontro diretto: in standby dalla scorsa settimana Eda Marì, della squadra degli Over di Mika, che in apertura di puntata andrà al ballottaggio con chi durante la settimana ha avuto l’inedito meno visualizzato e scaricato sulle piattaforme digitali, tra quelli presentati durante la puntata d’esordio. Dei due artisti al ballottaggio, solo uno passerà il turno e potrà continuare il proprio percorso all’interno di X Factor.

Al termine del ballottaggio gli 11 talenti rimasti in gara potranno esibirsi sul palco della Sky Wifi Arena con i brani assegnati dai loro giudici, divisi in due manche. Completate le performance i due meno votati della puntata si sfideranno con il loro cavallo di battaglia, l’esito dello scontro decreterà il secondo eliminato della serata.

Scopri le ultime news su X Factor.