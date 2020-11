X Factor 2020, Fedez ospite stasera della terza puntata su Sky Uno condotta da Daniela Collu

Anticipazioni TV

Il Live Show #3 di X Factor andrà in onda questa sera giovedì 12 novembre sempre senza Alessandro Cattelan, sostituito da Daniela Collu, e con l'ex giudice Fedez tra gli ospiti.

La doppia eliminazione della seconda puntata, ci traghetta verso il terzo appuntamento con X Factor che andrà in onda stasera giovedì 12 novembre alle 21:15 su Sky e NOW TV. Il Live Show #3 sarà nuovamente presentato da Daniela Collu, chiamata in sostituzione di Alessandro Cattelan dalla scorsa puntata per la positività al Covid-19 al quale è risultato il conduttore. I concorrenti torneranno a competere sotto l'occhio vigile dei giudici Emma Marrone, Mika, Hell Raton e il veterano Manuel Agnelli, i quali avranno anche il piacere di dare il benvenuto ad alcuni ospiti tra cui l'ex collega Fedez.

Il ritorno a X Factor dell'ex giudice Fedez e gli altri ospiti della terza serata

Purple Disco Machine & Sophie and the Giants apriranno il Live di #XF2020 con la loro hit doppio platino Hypnotized. Tra gli ospiti, un grande ritorno in famiglia, dopo la dance anni 90 di Bimbi per strada (Children) certificato doppio disco di platino, Fedez torna con un singolo Bella Storia, un viaggio nelle sonorità anni 80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. La cover del singolo è un tributo al Maestro Eugenio Carmi, tra i massimi esponenti dell’astrattismo italiano.

X Factor terza puntata: le anticipazioni della gara

La squadra degli Over di Mika e quella dei Gruppi di Manuel Agnelli gareggiano con un concorrente in meno avendo perso la scorsa settimana, rispettivamente, Eda Marì e i Manitoba. Intatte invece le squadre delle Under Donne guidate da Hell Raton e degli Under Uomini che hanno Emma quale loro mentore. Per tutti vale la stessa regola: non abbassare la guardia, studiare e preparare delle performance che possano convincere giudici e pubblico. Dieci quindi gli artisti in gara sul palco della Sky Wifi Arena divisi in due classiche manche, al termine delle quali i due meno votati dal pubblico si sfideranno con il loro cavallo di battaglia: l’esito dello scontro decreterà il terzo eliminato di questa edizione.

