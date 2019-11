X Factor 2019: Marco D'Amore apre la puntata del sesto Live insieme a Cattelan - Il Video

Anticipazioni TV

Ecco la performance con cui "L'Immortale" e Cattelan hanno aperto la puntata del sesto Live del talent.

Come vi avevamo anticipato, nella sesta puntata dei Live di X Factor 2019 è stato ospite Marco D'Amore. L'attore, celebre per il ruolo di Ciro Di Marzio in Gomorra - La serie, ha aperto l'appuntamento in onda ieri sera insieme ad Alessandro Cattelan, portando sul palco un numero di slam poetry di Anis Mojgani, scelto dal direttore creativo Simone Ferrari e da Lulu Helbaek.





Una performance forte e poetica, uno straordinario racconto di diversità e compassione, che ci ricorda di essere umani e di non temere di essere fragili. Marco D’Amore è regista, autore e protagonista dell’attesissimo L’Immortale , film sulla vita di Ciro Di Marzio prodotto da Cattleya con Vision Distribution,

