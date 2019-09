World Trade Center di Oliver Stone per l'11 settembre in onda stasera su La7

Anticipazioni TV

Due portuali, interpretati da Nicolas Cage e Michael Peña, rimangono intrappolati sotto le macerie delle Torri Gemelle.

Oggi 11 settembre su La7 alle 21:15 andrà in onda World Trade Center (2006) di Oliver Stone, interpretato da Nicolas Cage e Michael Peña, storia vera di due portuali, John McLoughlin e Will Jimeno, che rimasero imprigionati sotto le macerie delle Torri Gemelle, crollate proprio 18 anni or sono. Il resto del cast del film, anche un ricordo corale della tragedia, comprende Maggie Gyllenhaal, Maria Bello, Stephen Dorff e Jon Bernthal.

World Trade Center è stato il primo film di fiction a ricostruire la tragedia, anche se alla troupe non fu consentito di girare a Manhattan e di ricreare in loco, nemmeno lontanamente, quanto era accaduto. L'autorità portuale di New York tuttavia collaborò, fornendo il proprio quartier generale e le proprie uniformi. Oltre che a Cage, il ruolo di McLoughlin era stato offerto anche a Kevin Costner, Mel Gibson e George Clooney. Costner in particolare fu rifiutato dalla Paramount, perché lui e Stone avevano realizzato JFK - Un caso ancora aperto e lo studio temeva che la collaborazione tra i due generasse troppe teorie cospirative. Cage si preparò studiando l'accento newyorkese e facendosi rinchiudere in una vasca di deprivazione sensoriale. Peña fu invece suggerito al regista da Maggie Gyllenhaal, che l'aveva visto in Crash: Contatto fisico. A sua volta, la Gyllenhaal accettò la parte di Allison, moglie di Will, solo dopo aver chiesto e ricevuto l'imprimatur dei veri Will e Allison: all'indomani della tragedia l'attrice aveva detto "L'America è in qualche modo responsabile", suscitando molte polemiche.



