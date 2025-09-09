Winx Club: The Magic is Back, Clara si unisce alla magia delle fatine di Alfea in arrivo su Netflix e sulla Rai!

Anticipazioni TV

Il conto alla rovescia sta per finire e prestissimo potremo rivedere le amate fate di Alfea in un nuovo appuntamento magico, Winx Club: The Magic is Back. La nuova stagione della serie animata della Rainbow diventa ancora più magica grazie alla voce di Clara, che interpreta la sigla cult di Winx Club.

La magia delle fate di Alfea sta per tornare in TV. Manca poco al debutto di Winx Club: The Magic is Back, il nuovo capitolo della serie animata della Rainbow, che racconta le magiche storie di Bloom, Stella, Aisha, Musa, Tecna e Flora, guardiane di Alfea e della dimensione magica. L’appuntamento è per il 2 ottobre 2025 su Netflix ma presto – in autunno - potremo seguire le avventure anche in chiaro sulla Rai.

Le Winx hanno conquistato Venezia 82 e si sta diffondendo rapidamente tra i vecchi e i nuovi fan delle fatine super cool di Iginio Straffi e per rendere ancora più splendente l’universo di Winx Club è arrivata la voce di Clara, interprete della sigla cult Nel segno di Winx.

Clara canta la sigla di Winx Club: The Magic is Back

Nessun fan della prima ora delle magiche Winx può dimenticare la mitica “Se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi! Winx, la tua mano nella mia…”, iconica intro in musica di Winx Club. Ora anche i nuovi appassionati delle fate di Alfea potranno affezionarsi a questa sigla cult, che per Winx Club: The Magis is Back sarà riarrangiata – in versione più pop – e interpretata da Clara, vincitrice di Sanremo Giovani 2023 e in gara al Festival, tra i big, sia nel 2024 che nel 2025 e di cui il 5 settembre scorso, è uscito il nuovo singolo Uragani. La cantante, anche lei amante delle ali fatate delle guardiane del regno magico, si unisce alla magia cantando Nel segno di Winx.

La nuova versione della sigla cult è disponibile dall’8 settembre 2025 sulle maggiori piattaforme musicali ed è disponibile sia in italiano che in inglese, con il titolo Under the Sign of Winx. Con entusiamo Clara ha rivelato:

Sono molto contenta di poter prendere parte a un progetto in collaborazione con le Winx! Sono cresciuta con le loro storie, i cui personaggi e scenari mi sono rimasti impressi in maniera indelebile e mi hanno spesso ispirata anche in ambito musicale e nel mio stile. Non vedo l'ora di poter condividere con tutti il frutto di questa esperienza magica e spero che possa trasmettere tanta gioia quanta ne ha regalata a me.

Il nome di Clara si aggiunge a quello di Virginia Bocelli, che interpreta Forever Winx, il brano che accompagna le trasformazioni delle nostre bellissime fatine.

Winx Club: The Magic is Back, ecco la trama

Winx Club: The Magic is Back sta per arrivare e ci riporterà indietro nel tempo, ovvero alla formazione del gruppo delle Winx, il Winx Club, e alla scoperta della grandezza dei propri poteri da parte delle belle fatine, impegnate nello studio nella prestigiosa scuola di Alfea. Con un tocco più glamour ma anche con l’uso delle ultime e più avanzate tecniche di CGI, verrà raccontata la storia di Bloom e del suo arrivo nel regno magico ma soprattutto rivedremo i bei momenti in cui la fata della fiamma del Drago ha costruito la sua amicizia con Stella, Musa, Flora, Tecna e Aisha. Sarà un modo per noi appassionati da tempo, di rivedere questa bellissima storia in chiave più moderna e tecnologica ma permetterà ai nuovi fan di appassionarsi alle magiche Winx, che ci faranno compagnia su Netflix dal 2 ottobre 2025 e sulla Rai in autunno.