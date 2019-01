Wine to Love: Il Film Stasera su Rai Uno

Jane Alexander, reduce del Grande Fratello Vip, è tra i protagonisti di Wine To Love, la commedia sentimentale (ma non solo) in onda in prima visione TV stasera alle 21.25 su Rai Uno.

Dopo il passaggio nelle sale cinematografiche come evento speciale nei giorni prima di Natale, il film che segna l'esordio nella regia del pugliese Domenico Fortunato (tra gli interpreti del film) vede anche il ritorno sul grande schermo della sempreverde Ornella Muti.



Wine to Love: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ambientato tra le vigne della Basilicata, dove viene prodotto il celebre Aglianico, il film racconta storie familiari e sentimentali che si immergono nell'incantevole scenario lucano del Vulture, raccontando la comunità di questa terra, la sua storia, le masserie, i vigneti e il suo vino pregiato. Storie animate dalla "passione" per le proprie origini, per la persona amata, per la famiglia, che diventano un viaggio sentimentale nel cuore dell'uomo.

Wine to love è comunque più di una commedia sentimentale, vuole raccontare anche l'incontro e il confronto tra il "piccolo" e il "grande", tra il Vulture, un piccolo mondo che vive in armonia con il ritmo della natura e una città cosmopolita come New York, con la consapevolezza che solo la sintesi di questi due mondi sia l'unica strada percorribile per un futuro di qualità.

Nel cast del film, oltre ai tre protagonisti già citati, troviamo Michele Venitucci, Alessandro Intini, Giulia Ramires, Caterina Shulha, Maria Popova, Teodosio Barresi, Gianni Ciardo e Alessandro Tersigni.





La trama ufficiale del film Wine To Love:

Wine to Love, il film diretto da Domenico Fortunato, si svolge in Basilicata, alle pendici del Monte Vulture, dove si staglia l'immenso vigneto dell'Azienda vinicola Favuzzi. Il solitario e burbero Enotrio Favuzzi (Domenico Fortunato) è da solo alla guida dell'azienda, cura le viti e produce un pregiato vino rosso: l'Aglianico. Grazie al trionfo conseguito al World Wine Award, il successo del suo vino ha travalicato i confini nazionali. L'inossidabile e potente Laura Rush (Jane Alexander), direttrice di un'enoteca di lusso di New York, ha avviato una campagna d'acquisto di aziende vinicole italiane da unificare sotto il suo marchio e vuole mettere le mani anche sul vino di Enotrio. L'asso nella manica di Laura Rush è il giovane e ambizioso Nico (Alessandro Intini), il suo uomo più fidato, che spedisce in Italia per conquistare la fiducia di Enotrio e convincerlo a vendere a loro il suo vino. Ma un'altra persona è interessata a speculare sui vigneti di Enotrio: suo fratello Luca (Michele Venitucci) che, pieno di debiti, insiste affinché i terreni vengano venduti e possano entrambi guadagnarci con la costruzione di un resort di lusso. Enotrio, però, è fermo nella sua posizione. Le cose sono destinate a ingarbugliarsi con l'arrivo in paese della bellissima Anna Monti e di sua figlia. Anna è una ex top model di cui Enotrio è sempre stato perdutamente innamorato, ma sfortunatamente anche il fratello Luca non vede l'ora di conquistarla. E dal canto suo, Nico pensa di aver trovato, proprio in Anna (Ornella Muti), la carta vincente per convincere finalmente Enotrio a cedere le sue vigne.

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV