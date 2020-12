Volevo fare la Rockstar 2, iniziate le riprese della seconda stagione

Anticipazioni TV

La seconda stagione di Volevo fare la Rockstar sarà trasmessa da Rai 2 il prossimo anno: riconfermato il cast, new entry Anna Ferzetti e Francesco Di Raimondo, ma chi interpretano?

Torna Volevo fare la Rockstar con una seconda stagione, le cui riprese sono cominciate in Friuli Venezia Giulia e termineranno, si stima, intorno al febbraio 2021, con una messa in onda degli otto episodi da 50 minuti ciascuno nel corso del prossimo anno su Rai 2. Ancora problemi esistenziali per Olivia (Valentina Bellè) e Francesco (Giuseppe Battiston), che sospendono il loro rapporto, ma mentre Francesco sembra essere in grado di rifarsi una vita sentimentale con la professoressa Silvia (Anna Ferzetti, new entry della seconda stagione), Olivia ha molte difficoltà nel gestire le due gemelle teenager: non è detto poi che gli interventi di nonna Nice (Angela Finocchiaro) semplifichino le cose, anzi! Nel frattempo, l'artista di talento Fabio (Francesco Di Raimondo, seconda nuova entrata della serie) sembra essere l'uomo ideale di Eros (Riccardo Maria Manera)...

Con la riconfermata regia di Matteo Oleotto, Volevo fare la Rockstar 2 è una coproduzione tra Rai Fiction e Pepito Produzioni.

Volevo fare la Rockstar 2, i luoghi delle riprese

l sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission ha aperto alla seconda stagione di Volevo fare la Rockstar le location di Gorizia, Cividale del Friuli, Cormons e Gradisca. I luoghi sono simili a quelli della prima stagione, immaginiamo ribadendo il quartiere Piedimonte del Calvario di Gorizia come scenario dell'immaginaria Caselonghe dove si svolgono i racconti di Olivia e Francesco. La prima stagione aveva avuto inoltre riprese in Slovenia, ma non ci sono conferme in tal senso per i set di Volevo fare la Rockstar 2. Il regista Matteo Oleotto, qui in basso nella foto, nativo di Gorizia, ha sempre raccontato la sua terra in affettuosa complicità col conterraneo Battiston: insieme avevano realizzato Zoran, il mio nipote scemo (2013), ambientato proprio da quelle parti.