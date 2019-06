Volevamo andare lontano: Stasera su Rai 1 la prima puntata della miniserie TV

Volevamo andare lontano, la cui prima puntata va in onda questa sera alle 21.25 su Rai Uno, è una mini serie TV tratta dal romanzo di Daniel Speck "Bella Germania", pubblicato in Italia con lo stesso titolo della fiction in onda questa sera.

Diviso in originale in tre episodi, Volevamo andare lontano sarà tramesso da noi in due puntate, la prima in onda stasera e la seconda domani, martedì 4 giugno, sempre alle 21.25 su Rai Uno.

La trama è basa ta sulla storia degli immigrati italiani in Germania, dai primi approdi "di massa" negli anni 60 ai giorni nostri e di come siano riusciti col tempo a ricrearsi una nuova vita in quel paese, trasformandolo nella loro nuova casa.



/p>

Anticipazioni della Prima Puntata di Volevamo andare lontano:



Julia Becker (Natalia Belitski), giovane e talentuosa stilista, ha sempre saputo molto poco della sua famiglia d'origine. Ma un evento improvviso arriva a sconvolgere la sua vita: durante una sfilata a Monaco, un anziano signore di nome Alexander Schlewitz (Joachim Bißmeier) le si presenta come suo nonno paterno, dicendole che è alla ricerca del figlio Vincenzo. Julia è incredula: sua madre le ha sempre detto che suo padre Vincenzo era morto già da molto tempo.

Il racconto che Alexander inizia a farle, spalanca un mondo completamente sconociuto alla giovane donna, che inizia a scavare nel passato della sua famiglia alla ricerca di risposte.









A metà degli anni 50 il giovane Alexander (Christoph Letkowski) aveva l'incarico per l'acquisizione della licenza per la costruzione dell'Isetta presso una casa automobilistica italiana. E' allora che incontra la bellissima Giulietta Marconi (Silvia Busuioc), di cui si innamora perdutamente. Anche lei è affascinata dal giovane tedesco. Allo stesso tempo però Giulietta è fortemente condizionata dai vincoli della sua famiglia, improntata alla stretta tradizione tipica del Sud Italia. È già da tempo fidanzata con Enzo, un meccanico della fabbrica Isetta, che Giulietta stima ma che non ama. La donna cede al corteggiamento di Alexander: i due riescono a rubare alcuni momenti di perfetta felicità. Da un'unica notte d'amore viene concepito Vincenzo. La madre di Giulietta, turbata e furiosa, insiste per un matrimonio immediato con Enzo. Per Giulietta non è solo una questione di sentimenti: l'onore della sua famiglia è per lei altrettanto importante. Decide così di mentire ad Alexander e fingere che il bambino sia di Enzo. Ma questa scelta purtroppo non la renderà felice. Giovanni (Denis Moschitto), fratello gemello di Giulietta, non vede un futuro per sé nell'Italia del dopoguerra e compie il passo per il quale Giulietta non è ancora pronta. Si trasferisce in Germania, per diventare un imprenditore e costruirsi una vita migliore. Le cose poi non vanno esattamente in questo modo, perché il lavoro che trova è massacrante e mal pagato: ma questo Giovanni non lo racconterà alla famiglia. Quando finalmente, dopo nove anni, torna a casa in visita alla sua famiglia, Vincenzo è diventato un ragazzo brillante e intelligente. Giulietta invece è molto infelice e la sua vita coniugale è diventata un vero inferno. La situazione degenera drammaticamente in occasione della festa di matrimonio di Giovanni, nel Sud Italia: Giulietta si ribella apertamente contro il marito, sempre così geloso, e decide di andare via e trasferirsi a Monaco, portando naturalmente Vincenzo con sé...