Voglio essere un Mago Anticipazioni: Stasera la Terza Puntata del Talent di Rai2

Anticipazioni TV

Arriva alla terza puntata il talent Voglio essere un Mago di Rai 2, dove dei ragazzi si sfidano per diventare esperti prestigiatori e illusionisti: chi rimarrà in garà e chi uscirà?

In prima serata oggi su Rai 2 torna con la terza puntata il talent show e reality Voglio essere un mago!, in cui giovanissimi aspiranti illusionisti e prestigiatori si sfidano in un percorso di apprendimento e rivalità, che vede contrapposte tre casate (Volpi Rosse, Piume d'Oro e Abisso Blu). Quali prove li attendono e dove eravamo rimasti la scorsa settimana? L'ospite speciale di questa settimana è l'escapologo Andrew Basso.

Voglio essere un mago: cosa succederà nella terza puntata del talent

Volpi Rosse e Abisso Blu si sfidano, dopo che le Piume D'Oro hanno conquistato il primo gradino del podio, in seguito a un'ottima esibizione alla presenza dei professori e del Magister Raul Cremona. La peggiore squadra dopo questo spareggio dovrà affrontare i temibili esami di sbarramento: chi non riuscirà a superarli dovrà lasciare la suggestiva location dello show, il castello Rocchetta Mattei presso Grizzana Morandi (Bologna).

Come si diceva, tutti gli apprendisti assisteranno alla performance di Andrew Basso, la star mondiale dell'escapologia, che si esibirà nel Labirinto della Masone, da dove poi i ragazzi dovranno fuggire: la casata che raggiungerà per prima l'uscita otterrà un vantaggio top secret.

Tra una prova e un evento (come l'esibizione di un altro ospite, cioè Luca Bono con le sue colombe), proseguiranno le lezioni impartite da Eleonora di Cocco (Grandi Illusioni), Jack Nobile e Raul Cremona, che aiuterà ciascuno di loro a costruirsi il proprio personaggio scenico.

In qualità di narratore e entità che vigila su tutto e tutti, come sempre ci sarà il leggendario Silvan.

La Terza Puntata di Voglio essere un Mago va in onda Stasera alle 21.20 su Rai2.