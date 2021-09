Voglio essere un Mago Anticipazioni: Stasera la Seconda Puntata del magico Talent di Rai2

Anticipazioni TV

Cosa ci aspetta nella Seconda Puntata di Voglio essere un Mago, il talent all'insegna della magia su Rai 2? Entrano i "maghi dei social", i Babbaloni!

Torna oggi in prima serata su Rai2 il talent Voglio essere un mago!: nella seconda puntata il percorso dei ragazzi sarà sconvolto dall'arrivo dei "Babbaloni", persone estranee al mondo delle illusioni e dei giochi di prestigio, eppure "maghi dei social". Si tratta degli influencer Elèna Hazinah, Giulia Sara Salemi e dei gemelli Marco e Mattia Munda. Cosa comporterà questo per i loro equilibri?

Voglio essere un mago: cosa succederà nella seconda puntata del talent

L'inserimento dei Babbaloni avviene quando i ragazzi della casata Abisso Blu, cioè Luca, Juls, Giulia e Giuseppe dovranno superare un difficile esame di sbarramento, sotto gli occhi severissimi dei giudici e del Magister. È un esame importante, perché si rischia che qualcuno di loro non si dimostri all'altezza della prova e debba tornare a casa.

In parallelo agli esami procedono gli studi e gli approfondimenti: il Magister Raul Cremona e un ospite d'eccezione, il vincitore del Campionato italiano di magia Maxim, regaleranno ai ragazzi la loro esperienza, per trasmetter loro i segreti per diventare un mago valente. Le lezioni proseguono nelle aree di specializzazione con i rispettivi insegnanti: Eleonora Di Cocco per le grandi illusioni, Federico Soldati per il mentalismo, Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia.

Al termine della puntata i giovanissimi allievi avranno ancora una volta di fronte a loro la verifica: ogni casata è chiamata a preparare una grande esibizione in una delle suddette tre materie. Chi ne uscirà peggio affronterà al prosismo giro gli esami di sbarramento e l'eventuale bocciatura.

Il sommo Silvan come sempre continuerà a vigilare e a narrare le imprese di questi aspiranti illusionisti e prestigiatori.

Ideato da Cristiana Farina ed Ennio Meloni, Voglio essere un mago! è una produzione targata Stand by me.