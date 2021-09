Voglio essere un mago: al via Stasera su Rai2 un Talent per apprendisti Harry Potter

Anticipazioni TV

Adolescenti aspiranti prestigiatori iniziano a sfidarsi stasera su Rai 2 con Voglio essere un mago: chi di loro sarà il nuovo Harry Potter?

Avete sempre sognato che in qualche maniera il mondo di Harry Potter divenisse reale? Un piccolo tentativo in questo senso viene fatto col nuovo talent che parte stasera 21 settembre 2021 su Rai 2 in prima serata: Voglio essere un mago! Il talent, che in realtà miscela nella sua formula anche elementi di reality, durerà cinque puntate, che andranno tutte in onda ogni martedì. Ma in cosa consiste questa curiosa avventura, all'insegna della magia e della prestidigitazione?

Voglio essere un mago: le regole del talent

Dodici adolescenti tra i 14 e i 18 anni si sfideranno in una gara e in un apprendistato di "arti magiche", per ottenere il Diploma di Mago, mentre soltanto uno di loro (il migliore) potrà impugnare la Bacchetta d'Oro al termine dell'avventura. Voglio essere un mago si svolge nel vero castello di Rocchetta Mattei presso Grizzana Morandi (Bologna). Qui si sfideranno, si aiuteranno, entreranno in competizione e s'innamoreranno i ragazzi, suddivisi in tre casate che riecheggiano quelle potteriane: Volpi Rosse, Piume d'Oro e Abisso Blu. Le lezioni e le prove finali di ciascuna puntata (le "Verifiche di Casata") avranno luogo nelle suggestive location del posto, tra cui i cortili, il giardino, il labirinto e il bosco. La casata peggiore sarà sottoposta agli "esami di sbarramento", dove alcuni membri saranno a rischio di eliminazione.

Scopo del gioco è stimolare la fantasia degli aspiranti prestigiatori, articolando la loro formazione e i test in tre aree principali: grandi illusioni, mentalismo e micromagia.





Voglio essere un mago: insegnanti, giudici e ospiti

Lo staff di maghi - insegnanti - giudici di Voglio essere un mago è composto da Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia, e Federico Soldati per il mentalismo. Con la sua ironia, il comico-prestigiatore Raul Cremona avrà il ruolo di "magister" che supervisiona la vita della scuola, mentre come guida suprema, sommo giudice, "mago dei maghi", ci sarà Silvan, anche narratore dell'esperienza vissuta dai ragazzi. Non va dimenticato poi che in ogni puntata ci saranno visite a sorpresa dei "Babbaloni", giovani influencer che non hanno a che vedere col mondo della magia, ma che potranno essere d'ispirazione e guida "mediatica" dei teenager protagonisti.





Voglio essere un mago: i concorrenti della prima edizione del talent-reality

I giovanissimi protagonisti della prima edizione di Voglio essere un mago saranno sette ragazzi e cinque ragazze, provenienti da ogni parte d'Italia: Pasquale Guercia (16, Salerno), Luca Funzione (18, Sarzana - SP), Giulia Serafin (17, Treviso), Giuseppe Capitolino (15, Cleto - CS), Marco Loffredo (17, Napoli), Silvia Lollino (18, Varese), Giulia Mangialomini (16, Castelvetrano -TP), Giorgio Andolfatto (16, Torino), Elettra Tercon (17, Ferrara), Christian Ceresera (18, Brescia), Daniel Motta (17, Villasanta - MB), Matilde Carioli (14, Bergamo).

La loro vita si svolgerà nelle tre stanze delle Casate, ciascuna caratterizzata dai rispettivi colori, l’Aula magna per le lezioni e i pasti, il teatro che ospiterà prove, verifiche ed esibizioni, nonché il dormitorio: si tratta di una sala circolare dove tutti i ragazzi divideranno i letti a castello, tenendo presente che la loro vita notturna è monitorata. Costretti a dimenticare per tutta la durata dell'avventura i cellulari, isolati col divieto di lasciare il castello, senza contatti col mondo esterno, i ragazzi non potranno che confidare le proprie ansie e speranze a uno specchio magico nella "stanza dei desideri"...