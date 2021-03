Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco: Stasera alle 21.25 su Nove la Prima Puntata della serie con il Santo Padre

Anticipazioni TV

Tutto quello che c’è da sapere su Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco, serie in tre puntate in cui il Santo Padre dialoga con Don Marco Pozza sui pregi e le debolezze degli uomini.

Comincia Questa Sera, sabato 20 marzo, alle 21.25 su Nove, una serie imperdibile che ci trascina in un'importante, illuminante e confidenziale chiacchierata con Papa Francesco. Vizi e virtù - Conversazione con Francesco è una riflessione del Santo Padre e di Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova Due Palazzi, sui temi fondanti della dottrina cattolica. In tre prime serate e dodici episodi, i due metteranno a confronto i 7 vizi (Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza) e le 7 virtù (Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Fede, Speranza e Carità). Il secondo appuntamento è previsto per sabato 27 marzo e il terzo per il 4 aprile, la domenica di Pasqua.

Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco è un progetto costruito insieme al Pontefice, realizzato da Officina della Comunicazione per Discovery Italia e diretto da Dario Edoardo Viganò. La particolarità della serie è che non solo si parlerà di storie vere, ma ci sanno anche sentite testimonianze di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco: come nasce il la serie

A pensare per primo a Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco è stato Don Marco Pozza, che aveva già dialogato con Papa Francesco sul senso delle tre preghiere più importanti del Cristianesimo: il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Credo. Come ha spiegato lo stesso Pozza a Famiglia Cristiana: "L'idea è nata all'interno del carcere di Padova, quando un giorno in uno reparti del carcere ho visto una riproduzione dei vizi e delle virtù affrescati da Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Vederla in carcere con i vizi contrapposti alla virtù e poi riflessi dentro agli occhi e alle storie dei detenuti mi ha fatto nascere un sospetto bellissimo: che nessun uomo e nessuna donna è tutto vizio o tutta virtù, in ognuno di noi c'è un combattimento tra l'angelo e la bestia, il bene e il male. Con Papa Francesco abbiamo pensato di perlustrare i vizi e le virtù che sono una grammatica dell'umano e di cui parlava già Aristotele".

Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco: le storie vere raccontate

Le tre puntate di Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco saranno incentrate su persone reali e fatti accaduti per davvero. La prima vicenda narrata riguarda l'ex boss mafioso Domenico Vullo e sua moglie, che ha cresciuto da sola i figli. Si parlerà poi del dolore e della forza dei genitori di Sirio Persichetti, un bambino con una diagnosi di tetraparesi. Verrà quindi raccontata la storia di Valentino Valente, un ragazzo che ha pagato con il carcere minorile un temperamento troppo aggressivo. Spazio poi a Jessica Gallerani e Federica Sigon, due mamme differenti fra loro ma accomunate da un grande gesto di carità. Si descriverà inoltre la sconcertante dipendenza dal gioco di Tiberio Patrizi, un uomo tranquillo precipitato nella spirale della ludopatia. Gli ultimi due protagonisti saranno l'atleta di Ultracycling Omar De Felice e Piero Nava, inconsapevole testimone dell'omicidio del giudice Livatino, caduto vittima di un'ingiustizia.

Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco: le testimonianze dal mondo dello spettacolo e dello sport

A rendere ancora più interessanti le tre puntate della serie saranno importanti testimonianze di personaggi famosi che, nel raccontare i propri errori e debolezze, ci sembreranno molto umani e comunque vicini a noi.

Mara Venier racconta: "Ho avuto tanti episodi nella mia vita dove ci sono stati tradimenti, persone che mi hanno ferita veramente, però io rimuovo, non voglio convivere con il rancore, per cui, mi arrabbio però poi mi placo, chiedo scusa e soprattutto dimentico chi mi ha fatto del male".

racconta: "Ho avuto tanti episodi nella mia vita dove ci sono stati tradimenti, persone che mi hanno ferita veramente, però io rimuovo, non voglio convivere con il rancore, per cui, mi arrabbio però poi mi placo, chiedo scusa e soprattutto dimentico chi mi ha fatto del male". Carlo Verdone spiega: "Non si può ridere su tutto, questo è evidente, ci sono delle cose sulle quali non si può ridere. Però, quando manca lo sguardo ironico sulla realtà, la vita è meno bella, meno divertente... ha meno anima".

spiega: "Non si può ridere su tutto, questo è evidente, ci sono delle cose sulle quali non si può ridere. Però, quando manca lo sguardo ironico sulla realtà, la vita è meno bella, meno divertente... ha meno anima". Elisa di Francisca parla della disciplina sportiva che l'ha portata sul podio in diverse occasioni e in cui "è molto importante quella linea sottile che divide, la prudenza dalla stoltezza".

parla della disciplina sportiva che l'ha portata sul podio in diverse occasioni e in cui "è molto importante quella linea sottile che divide, la prudenza dalla stoltezza". L'ex calciatore ed allenatore Sinisa Mihajlovic confessa: "Quando mi hanno detto di questa malattia sono stato due giorni chiuso in camera, però in quei due giorni ho buttato fuori tutta l'energia negativa".

confessa: "Quando mi hanno detto di questa malattia sono stato due giorni chiuso in camera, però in quei due giorni ho buttato fuori tutta l'energia negativa". La scrittrice Silvia Avallone afferma: "Mi ha illuso la speranza di avere tutto facile, tutto vincente, perché in questa epoca ti dicono che, se studi, sicuramente avrai un superlavoro, e che la meritocrazia verrà sempre premiata, che se fai il tuo meglio sarai applaudita: questa è un'illusione".

afferma: "Mi ha illuso la speranza di avere tutto facile, tutto vincente, perché in questa epoca ti dicono che, se studi, sicuramente avrai un superlavoro, e che la meritocrazia verrà sempre premiata, che se fai il tuo meglio sarai applaudita: questa è un'illusione". Infine tocca al rapper J-Ax, che dice: "Il bullismo e tutte le forme di abuso e di violenza danno origine a un circolo vizioso ed io mi ricordo che, quando ero vittima di bullismo, volevo rifarmi e fare il bullo su chi potevo trovare come vittima".

Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco: Anticipazioni della Prima Puntata

Nella Prima Puntata della serie si racconteranno due storie importanti. La prima riguarda la famiglia dell'ex boss mafioso di Gela Domenico Vullo, che nel 2010 è stato coinvolto nell'organizzazione dell'attentato contro Rosario Crocetta (ex sindaco di Gela) e Giovanbattista Tona, ex gip del Tribunale di Caltanissetta. Adesso Domenico è carcere a Padova e lavora presso la pasticceria Giotto. Finendo in prigione l'uomo ha lasciato sola la sua famiglia, composta da tre figli e da una donna che, fra i pregiudizi e la difficoltà del vivere, è comunque riuscita ad andare avanti.

La seconda storia riguarda Sirio Persichetti, un bambino di sette anni nato prematuro e colpito, dopo cinquanta giorni, da un arresto cardiaco, al quale è sopravvissuto. Sirio soffre di tetraparesi spastica, ma è una forza della natura e non perde mai la voglia di giocare con il fratello Nilo nonostante la disabilità. Il piccolo è forte e determinato proprio come i suoi genitori, che non si sono mai lasciati andare alla disperazione.

Appuntamento dunque Stasera alle 21.25 su Nove con la Prima Puntata di Vizi e virtù - Conversazione con Francesco, che diventerà inoltre uno speciale per la piattaforma discovery+ destinato anche al mercato internazionale.