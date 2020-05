Vivi e Lascia Vivere: Stasera la Terza Puntata della Fiction con Elena Sofia Ricci

Anticipazioni TV

Terzo appuntamento con la Fiction di Rai1 che vede Elena Sofia Ricci nei panni della coraggiosa Laura Ruggero.

Torna stasera, giovedì 7 maggio su Rai 1, la Fiction in sei puntate, Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci. L'attrice dà il volto a Laura Ruggero, una donna che incarna lo spirito di rivalsa, un personaggio che si ispira a Filumena Marturano, spiega il regista Pappi Corsicato, e come lei si muove in una Napoli vivace e dinamica. Nel Cast, accanto alla protagonista: Antonio Gerardi, nel ruolo di Renato Ruggero, marito di Laura; Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio in quelli dei tre figli Giada, Nina e Giovanni. E ancora, Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e con la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d’affari che ritorna dal passato di Laura.

Vivi e Lascia Vivere: Dove eravamo rimasti...

Laura si impegna per riuscire ad aprire la sua attività, fondamentale è l'aiuto di Toni che cerca di facilitare tutte le pratiche e far funzionare l'impresa, nonostante la squadra si dimostri capace, le cose non sembrano andare come previsto. A sconfortare Laura è anche la scoperta che Marilù, sorella del defunto marito, non le racconta la verità. Consapevole di ciò prende un'importante decisione. Laura ha deciso di coinvolge Marilù nella sua impresa dandole un ruolo nella nuova attività. Toni, pronto a mostrare la sua vicinanza a Laura e all'intera famiglia Ruggero, fa una sorpresa alla donna e ai suoi figli. Ma per Giada non è un buon momento e litiga furiosamente con la madre, arrivando a svelarle, davanti ai suoi fratelli, qualcosa che non sapeva. Poi fugge. Laura è preoccupata e chiede aiuto a Toni: Giada che è andata via di casa e non si è fatta più sentire, potrebbe essere in pericolo!

Le Anticipazioni della Terza Puntata di Vivi e Lascia Vivere

Stagione 1 Ep 5

Laura e Toni, complici nel lavoro, si ritrovano ad esssere sempre più vicini. I due decidono così di abbandonare ogni resistenza, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo. L'attività di Laura intanto sembra ingrane le cose iniziano finalmente a funzionare. Giada invece, vive una brutta avventura nel locale dove lavora.

Stagione 1 Ep 6

Toni purtroppo si rivelerà presto una delusione, l'uomo infatti non è quello che sembra e Laura lo scopre. A seguito di questa amara rivelazione lo allontana da lei e dalla sua famiglia in maniera definitiva. Nel frattempo Giada, per un caso, trova qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato e viene assalita dai dubbi. Per Giovanni invece, figlio minore di Laura, è tempo di scoprire per la prima volta l'amore.

L'appuntamento con Vivi e Lascia Vivere è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25