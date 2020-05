Vivi e Lascia Vivere: Stasera l'Ultima Puntata della Fiction con Elena Sofia Ricci

Anticipazioni TV

Stasera su Rai1 andrà in onda il Gran Finale della Fiction che vede Elena Sofia Ricci nei panni della coraggiosa Laura Ruggero.

Torna stasera, giovedì 28 maggio su Rai 1 con l'Ultima Puntata, la Fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci. L'attrice dà il volto a Laura Ruggero, nel Cast, accanto alla protagonista: Antonio Gerardi, nel ruolo di Renato Ruggero, marito di Laura; Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio in quelli dei tre figli Giada, Nina e Giovanni. E ancora, Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e con la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d’affari che ritorna dal passato di Laura.

Vivi e Lascia Vivere: Dove eravamo rimasti...

Il ritorno a Napoli di Renato, il marito di Laura, sconvolge gli equilibri della famiglia Ruggero. Laura cerca di recuperare con i suoi figli, di ottenere la loro comprensione e il loro perdono, ma è inutile. Giada le chiede di non essere presente alla sua laurea e alla fine torna da Luciano. Toni nel frattempo le comunica che sparirà. Ma un omicidio di cui viene accusato Toni, mette seriamente in pericolo l'attività di Laura. Renato intanto, racimola una somma consistente di denaro facendo una forte vincita al gioco e cerca di appianare i suoi debiti, ma così non è. Giovanni invece confonde i suoi sentimenti, e si mette nei guai, e alla fine qualcuno lo investe...

Le Anticipazioni della Quinta Puntata di Vivi e Lascia Vivere

Stagione 1 Ep 11 - La minaccia

In ospedale tutta la famiglia è in ansia per la salute di Giovanni. Toni nel suo nascondiglio viene a sapere dell'incidente di Giovanni e decide di rischiare pur di rivedere il ragazzo, al quale si è legato come fosse un figlio. Renato riparte, mentre Laura incontra qualcuno che le fa uno spaventoso ricatto...

Stagione 1 Ep 12 - L'Addio

L'attività di Laura e delle sue amiche è fortemente a rischio, si salverebbero solo cedendola, ma le donne non vogliono: quella è ormai la loro ragione di vita. Stranamente, la più debole appare proprio Laura: è sotto ricatto, ha paura per sé stessa e per i suoi figli, e decide di fare quello che le viene chiesto. Ma qualcosa di inatteso l'aspetta...

L'appuntamento con Vivi e Lascia Vivere è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25