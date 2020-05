Vivi e Lascia Vivere con Elena Sofia Ricci: la Quinta Puntata della Fiction in onda giovedì 21 maggio 2020

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni del Quinto appuntamento della Fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci.

Elena Sofia Ricci, protagonista di Vivi e lascia vivere torna sul piccolo schermo di Rai1 giovedì 21 maggio con la Quinta Puntata. Nel Cast della Fiction accanto all'attrice, troviamo: Antonio Gerardi, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli, Giampiero De Concilio, Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e Massimo Ghini.

Vivi e Lascia Vivere: Cosa è successo nella Quinta Puntata

Laura e Toni non si vedono più, ma Toni si sente male all'improvviso e Laura va a trovarlo in ospedale. Nina conosce meglio Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Giada fa una scoperta sconvolgente e a sorpresa torna a Napoli. Ma non è sola. Laura viene messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. Spalle al muro, non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Le amiche le voltano le spalle. Solo Toni non chiude con Laura...

La Trama della Quinta Puntata di Vivi e Lascia Vivere

Il ritorno a Napoli di Renato, il marito di Laura, sconvolge gli equilibri. Laura cerca di recuperare con i suoi figli, ma è inutile. Giada le chiede di non essere presente alla sua laurea e alla fine torna da Luciano. Toni le comunica che sparirà.

Un omicidio di cui viene accusato Toni, mette in pericolo l'attività di Laura. Renato fa una forte vincita al gioco e vuole appianare i suoi debiti, ma così non è. Giovanni confonde i suoi sentimenti, e si mette nei guai, e alla fine qualcuno lo investe...

L'appuntamento con Vivi e Lascia Vivere è per giovedì 21 maggio 2020 su Rai1 a partire dalle 21.25