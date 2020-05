Vivi e Lascia Vivere con Elena Sofia Ricci: la Quarta Puntata della Fiction in onda giovedì 14 maggio 2020

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni del Quarto appuntamento della Fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci.

Elena Sofia Ricci, protagonista di Vivi e lascia vivere torna sul piccolo schermo di Rai1 giovedì 14 maggio con la Quarta Puntata. Nel Cast della Fiction accanto all'attrice, troviamo: Antonio Gerardi, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli, Giampiero De Concilio, Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e Massimo Ghini.

Vivi e Lascia Vivere: Cosa è successo nella Terza Puntata

Laura e Toni, complici nel lavoro, si ritrovano vicini e abbandonano le loro resistenze, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo. L'attività di Laura comincia a funzionare, ma Giada ha una brutta avventura nel locale dove lavora. Toni non è quello che sembra e Laura lo scopre. A seguito di questo lo allontana da lei e dalla sua famiglia. Giada per un caso trova qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato. Giovanni, il figlio minore di Laura scopre per la prima volta l'amore...

La Trama della Quarta Puntata di Vivi e Lascia Vivere

Laura e Toni non si vedono più, ma Toni si sente male all'improvviso e Laura va a trovarlo in ospedale. Nina conosce meglio Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Giada fa una scoperta sconvolgente e a sorpresa torna a Napoli. Ma non è sola. Laura viene messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. Spalle al muro, non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Le amiche le voltano le spalle. Solo Toni non chiude con Laura...

L'appuntamento con Vivi e Lascia Vivere è per giovedì 14 maggio 2020 su Rai1 a partire dalle 21.25