Vivi e Lascia Vivere con Elena Sofia Ricci: il Finale di Stagione della Fiction in onda giovedì 28 maggio 2020

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Ultima Puntata della Prima Stagione della Fiction con Elena Sofia Ricci.

Elena Sofia Ricci, protagonista di Vivi e lascia vivere torna sul piccolo schermo di Rai1 giovedì 28 maggio con l'Ultima Puntata della prima Stagione. Nel Cast della Fiction accanto all'attrice, troviamo: Antonio Gerardi, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli, Giampiero De Concilio, Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e Massimo Ghini.

Vivi e Lascia Vivere: Cosa è successo nella Quinta Puntata

Il ritorno a Napoli di Renato, il marito di Laura, sconvolge gli equilibri. Laura cerca di recuperare con i suoi figli, ma è inutile. Giada le chiede di non essere presente alla sua laurea e alla fine torna da Luciano. Toni intanto, le comunica che è pronto a sparire, ma viene accusato di omicidio. Il Crimine mette in serio pericolo l'attività di Laura. Renato fa una forte vincita al gioco e vuole appianare i suoi debiti, ma così non è. Giovanni confonde i suoi sentimenti, e si mette nei guai, e alla fine qualcuno lo investe...

La Trama dell'Ultima Puntata di Vivi e Lascia Vivere

In ospedale tutta la famiglia è in ansia per la salute di Giovanni. Toni nel suo nascondiglio viene a sapere dell'incidente di Giovanni e decide di rischiare pur di rivedere il ragazzo, al quale si è legato come fosse un figlio. Renato riparte, mentre Laura incontra qualcuno che le fa uno spaventoso ricatto... L'attività di Laura e delle sue amiche è fortemente a rischio, si salverebbero solo cedendola, ma le donne non vogliono: quella è ormai la loro ragione di vita. Stranamente, la più debole appare proprio Laura: è sotto ricatto, ha paura per sé stessa e per i suoi figli, e decide di fare quello che le viene chiesto. Ma qualcosa di inatteso l'aspetta...

L'Ultima puntata di Vivi e Lascia Vivere va in onda mercoledì 28 maggio 2020 su Rai1 a partire dalle 21.25