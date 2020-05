Vivi e Lascia Vivere: Ci sarà una Seconda Stagione della Fiction con Elena Sofia Ricci?

Anticipazioni TV

Mentre su Rai 1 sta andando in onda l'ultima puntata della Fiction record d'ascolti con Elena Sofia Ricci, scopriamo se ci sono news su un secondo capitolo...

Vivi e Lascia Vivere, la fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci è giunta alla conclusione e mentre sta andando in onda l'ultima puntata, già il pubblico si domanda se ci sarà un Secondo Capitolo.

Vivi e Lascia Vivere: News su una Seconda Stagione

Le sei puntate della fiction, hanno riscosso un grande successo, i numeri sono stati altissimi e Vivi e Lascia Vivere ha dominato gli ascolti della fascia prime time in occasione di tutti gli appuntamenti del giovedì. E' dunque naturale sperare in un secondo capitolo. A questo proposito si è espresso il regista Pappi Corsicato, il quale ha svelato che, nonostante la fiction non sia nata con l’intenzione di un seguito, alla luce del riscontro ottenuto, si sta seriamente pensando ad un Secondo Capitolo.

Questa serie, in realtà, non nasceva con il presupposto di avere un seguito. Però ho già una idea di come potrebbe proseguire, ribaltando un po’ le carte ma è tutto ancora nella mia testa. Vediamo che succede anche con i decreti, le restrizioni, bisogna fare i conti anche con quello...

Corsicato parla di Elena Sofia Ricci, la protagonista di Vivi e Lascia Vivere

Se l'interesse dei fan è così vivo, ovviamente è anche grazie alla bravura del Cast di Vivi e Lascia Vivere e soprattutto della sua grande protagonista, Elena Sofia Ricci. L'attrice ha dato il volto a Laura Ruggero, una donna che nelle difficoltà si scopre coraggiosa, che reagisce, si reinventa, si concede un’altra opportunità, anche a costo di far emergere dal passato delle verità scomode. Laura incarna lo spirito di rivalsa è un personaggio che si ispira a Filumena Marturano e come lei si muove in una Napoli vivace e frizzante, ha spiegato Corsicato. Il Regista ha poi aggiunto sul conto dell'attrice...