Vite in Fuga: la Terza Puntata in onda Stasera 29 Novembre 2020

Va in onda stasera 29 novembre su Rai1 la terza puntata di Vite in Fuga: le anticipazioni di come prosegue la trama della Fiction con Claudio Gioè e Anna Valle.

Proseguono le vicende della surreale situazione che ha travolto la vita della famiglia Caruana. Questa sera 29 novembre su Rai1 andrà in onda la terza puntata della fiction con Claudio Gioè e Anna Valle intitolata Vite in Fuga. Con un pubblico increscita tra la prime e la seconda puntata, la serie entra nel vivo della storia che offre un originale ibrido per la prima serata, un family-thriller in cui i problemi e l'affetto familiare si fondono con la suspense e la tensione narrativa.

Oltre a Claudio Gioè e Anna Valle, gli attori che danno vita agli altri personaggi di Vite in fuga sono Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova, Francesco Arca, Tecla Insolia, Tobia De Angelis, Federica De Cola, Alessandro Tedeschi, Pierpaolo Spollon, Francesco Colella e Ugo Pagliai. La serie è ideata da Filippo Gravino e Guido Iuculano, sceneggiata da Giacomo Bendotti, Eleonora Cimpanelli, Filippo Gravino, Flaminia Gressi, Guido Iuculano e Davide Serino e diretta da Luca Ribuoli.

Quella di stasera è la terza di sei puntate. Le restanti andranno in onda il 30 novembre e il 6 e 7 dicembre.

Vite in Fuga: il riepilogo della Seconda Puntata

Aprile - Episodio 3

L'ispettrice Serravalle è convinta che Claudio Caruana e la sua famiglia siano vivi e si stiano nascondendo. Riesce a rintracciare Mario, il ragazzo di Alessio, e gli chiede un aiuto. Silvia è devastata dalla scoperta che la sera del delitto Claudio si trovava con Gloria, la sua amante. Claudio vorrebbe riconquistarla, ma non sa da dove cominciare per rimettere insieme i pezzi.

Gaeta - Episodio 4

Silvia, non riuscendo a dissuadere Alessio dal fuggire a Gaeta, decide di seguirlo. Ilaria, messa sotto pressione, informa Claudio di quello che sta accadendo. A Gaeta arriva anche l'ispettrice Serravalle che ha seguito Mario, sperando che la porti da Alessio. Claudio scopre l'omosessualità del figlio, di cui finora era all'oscuro. Anche grazie al rischio che i Caruana hanno appena vissuto, Silvia riesce a riavvicinarsi al marito.

Vite in Fuga: la Terza Puntata in onda stasera 29 novembre 2020 su Rai1

Maggio - Episodio 5, alle 21.25

Claudio chiede aiuto a Udo, un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini. Silvia nel frattempo non riesce più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino. Ed è in questo frangente che incontra Elio: un uomo di cui ci si può fidare.

Udo - Episodio 6, alle 22.35

La Serravalle dopo aver scoperto che a telefonare a Gloria è stata una cameriera del pub dove lavora Silvia, sente di essere arrivata ad una vera svolta nella sua indagine. Silvia chiede aiuto a Casiraghi, che anche stavolta sarà determinante per mantenere intatto il piano di copertura dei Caruana.

L'appuntamento con la Terza Puntata di Vite in fuga è per stasera 29 novembre 2020 su Rai1 a partire dalle 21.25