Vite in Fuga: la Seconda Puntata in onda stasera 23 novembre 2020

Va in onda stasera su Rai1 la seconda puntata di Vite in Fuga. Vediamo il riepilogo della prima puntata e le anticipazioni di quello che vedremo nei due nuovi episodi.

Una famiglia normale in una situazione fuori dall'ordinario.

Questa è la sintesi estrema della serie Vite in Fuga, che ha debuttato ieri sera su Rai1 e sarà disponibile su RaiPlay il giorno dopo ogni prima visione TV. Si tratta di family-thriller, un originale ibrido di due generi apparentemente distanti, in cui i problemi e l'affetto familiare si fondono con la suspense e la tensione delle vicende. Claudio e Silvia Caruana (interpretati da Claudio Gioè e Anna Valle) sono benestanti, il loro matrimonio funziona da vent'anni e hanno due figli modello. Un giorno però arriva un fulmine a ciel sereno quando Claudio finisce sotto inchiesta per lo scandalo finanziario della banca per cui lavora. Il suo collega e amico Riccardo viene trovato morto e Claudio sembra essere il principale indiziato.

La Seconda Puntata di Vite in Fuga va in onda stasera lunedì 23 novembre alle 21:25 su Rai1.

Vite in Fuga: cosa è successo nella Prima Puntata

Sei mesi prima - Episodio 1

Roma. Claudio Caruana è un dirigente del Banco San Mauro, travolto recentemente da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura. Durante la festa per il suo compleanno, Claudio scopre che il suo amico e collega Riccardo Elmi sta ricevendo delle minacce, il giorno dopo Riccardo viene ucciso e il principale sospettato per l'omicidio è proprio Caruana.

Ortisei - Episodio 2

La famiglia Caruana comincia una nuova vita sotto mentite spoglie ad Ortisei, in Alto Adige. Sono momenti difficili per tutti, in particolare per i ragazzi, che hanno dovuto abbandonare amici e amori e non possono più contattarli. Silvia si fa forza, nella certezza che Claudio presto potrà dimostrare la sua innocenza, ma a smentirla c'è un video di una telecamera di sorveglianza che lo riprende all'ora del delitto.

Vite in Fuga: le anticipazioni della Seconda Puntata stasera su Rai1

Aprile - Episodio 3, alle 21.25

L'ispettrice Serravalle è convinta che Claudio Caruana e la sua famiglia siano vivi e si stiano nascondendo. Riesce a rintracciare Mario, il ragazzo di Alessio, e gli chiede un aiuto. Silvia è devastata dalla scoperta che la sera del delitto Claudio si trovava con Gloria, la sua amante. Claudio vorrebbe riconquistarla, ma non sa da dove cominciare per rimettere insieme i pezzi.

Gaeta - Episodio 4, alle 22.35

Silvia, non riuscendo a dissuadere Alessio dal fuggire a Gaeta, decide di seguirlo. Ilaria, messa sotto pressione, informa Claudio di quello che sta accadendo. A Gaeta arriva anche l'ispettrice Serravalle che ha seguito Mario, sperando che la porti da Alessio. Claudio scopre l'omosessualità del figlio, di cui finora era all'oscuro. Anche grazie al rischio che i Caruana hanno appena vissuto, Silvia riesce a riavvicinarsi al marito.

